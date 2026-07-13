مدیر حراست پتروشیمی تبریز:
پیشگیری، صیانت و تکریم کارکنان سه محور اصلی فعالیت حراست است
به مناسبت روز حراست، مدیر حراست پتروشیمی تبریز با تشریح مهمترین مأموریتها، اقدامات و برنامههای این مدیریت، بر نقش حراست در صیانت از سرمایههای انسانی، حفظ امنیت پایدار و ارتقای آرامش سازمانی تأکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی تبریز، حاج آقای صمدی مدیر حراست پتروشیمی تبریز با بیان اینکه مدیریت حراست پتروشیمی تبریز در سه حوزه حفاظت فیزیکی، حفاظت فناوری اطلاعات (IT) و الکترونیک و حفاظت پرسنلی و گزینش فعالیت میکند، اظهار داشت: مهمترین رسالت این مدیریت، پیشگیری از تهدیدات، صیانت از سرمایههای انسانی و حفظ امنیت و آرامش مجموعه است.
ایشان در تشریح اقدامات انجامشده در حوزه حفاظت فیزیکی افزود: حفاظت از مجتمع، تأسیسات و پروژههای وابسته بر عهده این مدیریت است. توسعه سامانههای نظارت تصویری، تجهیز اتاق مانیتورینگ، ایجاد دسترسی کنترلشده برای واحدهای بهرهبرداری و اجرای پروژه دیوارکشی ضلع جنوبی مجتمع از مهمترین اقداماتی است که با هدف ارتقای امنیت فیزیکی مجتمع به اجرا درآمده است.
مدیر حراست پتروشیمی تبریز با اشاره به برنامههای این مدیریت در حوزه امنیت فناوری اطلاعات، گفت: با تشکیل کارگروه تخصصی حفاظت فناوری اطلاعات و با همکاری واحدهای فناوری اطلاعات، ابزار دقیق و پدافند غیرعامل، موضوعات مرتبط با امنیت سایبری بهصورت مستمر رصد، بررسی و مدیریت میشود. همچنین سطح دسترسی به اینترنت متناسب با نیازها و الزامات امنیتی شرکت تعیین شده و تعامل مستمری نیز با پلیس فتا برقرار است.
حاج آقای صمدی، حفظ کرامت و شأن کارکنان را از مهمترین اصول حاکم بر فعالیتهای حراست برشمرد و اظهار داشت: رویکرد اصلی ما صیانت از آبرو و کرامت کارکنان، تکریم اربابرجوع و ارائه خدمات بر پایه سه شاخص «صحت، دقت و سرعت» است. در همین راستا، بهمنظور ارتقای سطح آگاهی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و تهدیدات امنیتی، دورههای آموزشی متعددی برای کارکنان و خانوادههای آنان برگزار میشود.
مدیر حراست پتروشیمی تبریز در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات این مدیریت در حوزه مدیریت دانش و مدیریت بحران اشاره کرد و افزود: تاکنون مجموعههای متعددی از تجارب حراستی در مجتمع در قالب مدیریت دانش تدوین و در اختیار سایر شرکتهای صنعت نفت قرار گرفته است. همچنین در شرایط بحرانی و جنگی، با هماهنگی مدیرعامل و همکاری واحدهای مختلف مجتمع، برنامهریزی لازم برای مدیریت صحیح شرایط، پراکندگی نیروها و جلوگیری از تجمع کارکنان انجام شد که با همراهی و همکاری مطلوب همکاران، این شرایط بهخوبی مدیریت شد.