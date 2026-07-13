آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه(سال مالی منتهی به 1404/12/29 شرکت پتروشیمی فن آوران(سهامی خاص))

به گزارش ایلنا، شرکت پتروشیمی فن‌آوران (سهامی عام) با انتشار آگهی رسمی، از سهامداران، نمایندگان قانونی و وکلای آنان برای حضور در مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت دعوت کرد.

متن این دعوت به شرح زیر است:

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرکت پتروشیمی فن‌آوران (سهامی عام)

به شماره ثبت ۱۳۹۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۵۹۴

بدین‌وسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت پتروشیمی فن‌آوران (سهامی عام)، نماینده و یا نمایندگان قانونی و وکلای قانونی آنان دعوت به عمل می‌آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام که در ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ به نشانی:

تهران، لویزان، شیان، میدان طجرلو، مؤسسه فرهنگی ورزشی رفاه گستر نیروی جمهوری اسلامی ایران، درب اول (ورودی اول)، سالن همایش‌های بین‌المللی گستر نیروی، طبقه سوم، سالن همایش اصلی

برگزار می‌شود، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:

۱. استماع گزارش هیئت‌مدیره و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲. بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۳. اتخاذ تصمیم در مورد تقسیم سود عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۴. انتخاب اعضای حقوقی هیئت‌مدیره

۵. انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۶. تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت

۷. تعیین پاداش هیئت‌مدیره و حق حضور اعضای غیرموظف هیئت‌مدیره و کمیته‌های تخصصی

۸. سایر مواردی که تصمیم‌گیری راجع به آن‌ها در صلاحیت مجمع عمومی عادی می‌باشد.

برگ ورود به جلسه از ساعت ۱۳:۳۰ روز مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ در محل برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه با ارائه مدارک معتبر شناسایی (سهامداران حقیقی با ارائه کارت ملی و نمایندگان ایشان با ارائه وکالتنامه رسمی و نمایندگان سهامداران حقوقی با ارائه اصل معرفی‌نامه معتبر به همراه کارت ملی) تقدیم خواهد شد.

سهامداران محترمی که امکان حضور فیزیکی در جلسه مجمع را ندارند، می‌توانند جهت مشاهده برخط و طرح سؤالات خود به لینک ذیل مراجعه فرمایند:

https://mymajma.com

هیئت‌مدیره شرکت پتروشیمی فن‌آوران (سهامی عام)

انتهای پیام/