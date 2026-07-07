نقش کلیدی مهندسی فرآیند در پایداری تولید و توسعه شرکت پتروشیمی تبریز / گفتگو با مهندس گلشن رضائیه، رئیس مهندسی فرآیند و کنترل تولید

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی تبریز، در شرایط فعلی صنعت پتروشیمی و با توجه به ضرورت تولید پایدار و اقتصادی، نقش مهندسی فرآیند و کنترل تولید در راهبری فنی مجتمع‌ها بیش از پیش اهمیت یافته است. در همین راستا، روابط عمومی پتروشیمی تبریز گفت‌وگویی کوتاه با مهندس گلشن رضائیه، رئیس مهندسی فرآیند و کنترل تولید، انجام داده است که در ادامه می‌خوانید.

- لطفا در ابتدا بفرمایید مهم‌ترین مأموریت‌های اداره مهندسی فرایند و کنترل تولید چیست؟

پایش و تحلیل داده‌های فنی واحدهای عملیاتی و شناسایی مغایرت‌ها با شرایط طراحی با هدف رفع تنگناها، تلاش برای بهبود کیفیت محصول از منظر تغییر در مواد شیمیایی و خوراک، و افزایش ظرفیت واحدها فراتر از ظرفیت طراحی، از مأموریت‌های اصلی این اداره است. این موارد در سایه برگزاری جلسات هم‌اندیشی با ادارات ذی‌ربط و مدیریت شرکت نهایی و اجرایی می‌شود.

- در حوزه کنترل تولید چه اقداماتی انجام می‌شود؟

بررسی روزانه بالانس تولید واحدهای عملیاتی و هدررفت‌های نرمال، ریشه‌یابی دلایل بروز هدررفت‌های غیرنرمال و ارائه راهکارهای اصلاحی، نهایی‌سازی آمار تولید روزانه، ماهانه و سالانه و ارائه آن به امور مالی برای محاسبه بهای تمام‌شده، از وظایف اصلی مهندسی فرآیند و کنترل تولید است. این اطلاعات مبنای تصمیم‌گیری‌های کلان مدیریتی در خصوص نحوه فعالیت‌های کلی مجتمع قرار می‌گیرد.

- برنامه‌ریزی تولید سالانه چگونه انجام می‌شود؟

پیش‌بینی بودجه خوراک، مواد شیمیایی و کاتالیست و نهایی‌سازی برنامه تولید سالانه، از وظایف مهم این اداره است که طی جلسات فشرده با ادارات فروش، بازرگانی، بهره‌برداری، مالی و مدیریت شرکت نهایی و اجرایی می‌شود. البته با توجه به اصابت مستقیم پرتابه دشمن آمریکایی-صهیونی به این مجتمع، برنامه سالانه پیش بندی شده برای سال جاری دستخوش تغییراتی بوده است.

- نقش این اداره در TSRها و پروژه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای چیست؟

بررسی درخواست‌های فنی واحدهای عملیاتی در قالب TSR و تهیه اسناد پایه با لحاظ الزامات ایمنی PSM، با همکاری نزدیک بهره‌برداری، تعمیرات، مهندسی عمومی، بازرسی فنی و HSE انجام می‌شود. همچنین در پروژه‌های توسعه‌ای نظیر پساب شهری، EBSM جدید، پلی‌اتیلن سنگین، واحد هوا و ازت و کولینگ هیبریدی، کارشناسان این اداره به‌طور مستمر در جلسات فنی مشارکت دارند.

- به دستاوردهای شاخص سال‌های گذشته اشاره می‌کنید؟

از جمله اقدامات شاخص می‌توان به طراحی پنتان ۱ و ۲، ارائه ایده انتقال OFF GAS واحد پلی‌اتیلن به واحد الفین و تهیه اسناد پایه به‌منظور بازیابی گازهای ارزشمند و کاهش فلرینگ، مشارکت در افزایش ظرفیت واحد بنزن تا ۲۰ درصد بالاتر از طراحی از طریق طراحی مبدل جدید در بخش 300، مشارکت در پروژه گام‌زدایی خوراک APG واحد بنزن، معرفی و تولید گریدهای جدید نظیر HD3030 و HD5030، مشارکت در تولید گریدهای رنگی ABS، ایده تغییر سیال سیل‌کننده پمپ‌های وکیوم واحد پلی‌استایرن از استایرن مونومر به اتیل‌بنزن تازه به‌منظور جلوگیری از پلیمرگرفتگی، مشارکت در پروژه تحقیقاتی پلی‌استایرن دیرسوز، همکاری در پروژه داخلی‌سازی کاتالیست‌های واحدهای پلی‌اتیلن و پلی‌پروپیلن و همچنین ایده استفاده از ماده THA به جای TNOA در واحد پلی‌اتیلن اشاره کرد که در مقطعی از توقف تولید کل مجتمع جلوگیری کرد.

- در شرایط تحریم، رویکرد اداره چگونه است؟

تنوع‌بخشی به منابع تأمین مواد شیمیایی و خوراک برای دستیابی به تولید پایدار، بررسی تغییرات مورد نیاز در واحدهای عملیاتی به‌منظور استفاده از مواد جدید و انجام تست‌های فنی، از جمله وظایف اصلی این اداره است. این اقدامات با راهبری مهندسی فرآیند نواحی مختلف و مشارکت سایر بخش‌های فنی مجتمع محقق می‌شود.

در پایان، مهندس رضائیه از تلاش همکاران فنی مجتمع که در مسیر تحقق تولید مستمر با کمترین هدررفت فعالیت می‌کنند، قدردانی کرد.

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