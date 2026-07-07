درخشش ملی رکابزنان پتروشیمی تبریز؛ سکوی نخست تیمی و افتخارآفرینی در مسابقات قهرمانی کشور

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی تبریز، مسابقات دوچرخه‌سواری جاده قهرمانی کشور در رده سنی جوانان، از ۹ تا ۱۱ تیرماه ۱۴۰۵ به میزبانی شهرستان سلطانیه استان زنجان و با حضور برترین تیم‌های کشور برگزار شد. در این رقابت‌ها، رکابزنان پتروشیمی تبریز با کسب نتایج درخشان در بخش‌های انفرادی و تیمی، عملکردی موفق از خود به جای گذاشتند.

در ماده تایم‌تریل انفرادی، امیرحسین سالم‌قلعه با ثبت زمانی درخشان موفق به کسب مقام دوم شد و علی گلستانی نیز مقام سوم این رقابت را از آن خود کرد.

در ادامه مسابقات و در ماده استقامت، علی جهانبانیان، ملی‌پوش تیم پتروشیمی تبریز، با عملکردی برتر از سایر رقبا، عنوان قهرمانی این ماده را کسب کرد و بر سکوی نخست ایستاد.

در پایان این رقابت‌ها و با احتساب مجموع امتیازات، تیم آذربایجان شرقی با ترکیب رکابزنان پتروشیمی تبریز، عنوان قهرمانی تیمی مسابقات دوچرخه‌سواری جاده قهرمانی کشور را به دست آورد و جام قهرمانی این دوره از رقابت‌ها را از آن خود کرد.

این موفقیت، حاصل تلاش و همدلی ورزشکاران، برنامه‌ریزی کادر فنی، مربیان و سرپرستی تیم است که با آماده‌سازی مطلوب، زمینه کسب این افتخار ارزشمند را فراهم کردند.

بر اساس برنامه فدراسیون دوچرخه‌سواری، رقابت‌های لیگ کشور از ۱۵ روز آینده در سه رشته جاده، پیست و کوهستان آغاز خواهد شد و تیم پتروشیمی تبریز با آمادگی کامل خود را برای حضور قدرتمند در این مسابقات آماده می‌کند.

تیم دوچرخه‌سواری پتروشیمی تبریز که پس از احیای دوباره در دوره مدیریت جدید شرکت، روندی رو به رشد را تجربه کرده است، در فصل ۱۴۰۴ نیز عملکردی درخشان از خود به نمایش گذاشت و با کسب عنوان قهرمانی لیگ جاده، قهرمانی لیگ پیست و نایب‌قهرمانی لیگ کوهستان جوانان کشور، نام پتروشیمی تبریز را بار دیگر در جمع پرافتخارترین تیم‌های دوچرخه‌سواری ایران مطرح کرد.

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