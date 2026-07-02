همزمان با ایام تعطیلی کشور و برگزاری مراسم خاکسپاری قائد اعظم رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی حسینی خامنه‌ای، شرکت ایرانول ضمن همراهی با فضای عمومی کشور و مشارکت کارکنان در برنامه‌ها و مراسم‌های مرتبط، با هدف حفظ پایداری خدمات و پاسخگویی به نیازهای مردم، رانندگان و شبکه حمل‌ونقل کشور، حضور فعال و مستمر خود را در عرصه خدمت‌رسانی ادامه داده است.

در این راستا، مراکز سرویس دوره‌ای «ایرانول پرو» در نقاط مختلف کشور مطابق برنامه در حال فعالیت بوده و خدمات تخصصی خود را بدون وقفه به مشتریان ارائه می‌کنند. همچنین فرآیند عرضه و توزیع محصولات ایرانول از طریق شبکه عاملان فروش و توزیع نیز به‌صورت مستمر و بدون اختلال در سراسر کشور ادامه دارد تا نیاز ناوگان حمل‌ونقل و مصرف‌کنندگان در این ایام به‌طور کامل تأمین شود.

ایرانول با تأکید بر اهمیت خدمت‌رسانی در تمامی شرایط، ارائه خدمات پایدار، مستمر و مسئولانه به مردم را در اولویت قرار داده و تلاش می‌کند در مسیر ایفای مسئولیت حرفه‌ای و اجتماعی خود، حضوری مؤثر و پاسخگو داشته باشد.

همچنین این شرکت آمادگی دارد در صورت افزایش نیاز و تردد در محورهای پرتردد و حساس کشور، با اتخاذ تمهیدات لازم نسبت به توزیع مستقیم محصولات و ارائه خدمات پشتیبانی اقدام کند تا روند خدمت‌رسانی بدون وقفه ادامه یابد.

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