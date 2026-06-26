به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی ایلام، در آغاز این نشست محمدعبدالله‌پور، رئیس مجمع ضمن خیرمقدم دستور کار مجمع را تشریح کرد.

در ادامه، گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت ارائه شد و بندهای مطرح‌شده در این گزارش به تفکیک توسط مدیرعامل، مدیر مالی و سایر مدیران ذی‌ربط تشریح و درباره عملکرد شرکت، اقدامات انجام‌شده و برنامه‌های اصلاحی، توضیحات لازم به سهامداران و اعضای مجمع ارائه شد.

یوسف شریفی، مدیرعامل و نایب‌رئیس هیأت‌مدیره شرکت پتروشیمی ایلام با ارائه گزارش عملکرد سال مالی ۱۴۰۴، اظهار کرد: با وجود شرایط خاص کشور، محدودیت‌های تأمین خوراک، تعمیرات اساسی، مسائل ناشی از جنگ رمضان و توقف‌های ناخواسته تولید، پتروشیمی ایلام توانست با تکیه بر مدیریت بحران، همدلی کارکنان و برنامه‌ریزی منسجم، سالی موفق را از نظر تولید، فروش و سودآوری پشت سر بگذارد.

وی با اشاره به رشد شاخص‌های کلیدی عملکرد شرکت افزود: در سال ۱۴۰۴ تولید مجتمع نسبت به سال گذشته ۹ درصد افزایش یافت و با وجود بیش از ۱۰۰ روز توقف عملیاتی ناشی از عوامل خارج از کنترل شرکت، بخش عمده برنامه‌های تولید و فروش محقق شد.

مدیرعامل پتروشیمی ایلام با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین دستاوردهای شرکت در سال گذشته، رشد ۶۰ درصدی درآمدهای عملیاتی و افزایش ۱۰۴ درصدی سود خالص نسبت به سال ۱۴۰۳ بوده است تصریح کرد: این نتایج نشان می‌دهد اصلاح فرآیندها، مدیریت بهینه منابع و بهره‌گیری از فرصت‌های بازار، شرکت را پس از سال‌ها به مسیر پایدار سودآوری بازگردانده است.

وی کاهش ۳۶ درصدی فلرینگ را از دیگر دستاوردهای مهم شرکت برشمرد و گفت: این موفقیت علاوه بر کاهش اتلاف خوراک، بیانگر ارتقای بهره‌وری، بهبود عملکرد زیست‌محیطی و مدیریت مؤثر فرآیندهای عملیاتی در مجتمع پتروشیمی ایلام است.

مدیرعامل و نایب‌رئیس هیأت‌مدیره پتروشیمی ایلام با قدردانی از تلاش کارکنان، حمایت سهامداران و همراهی اعضای هیأت‌مدیره خاطرنشان کرد: دستاوردهای سال ۱۴۰۴ نتیجه کار جمعی، تصمیم‌گیری‌های به‌موقع و انسجام سازمانی است و این موفقیت‌ها انگیزه‌ای مضاعف برای حرکت در مسیر توسعه، افزایش ظرفیت تولید و ارتقای جایگاه پتروشیمی ایلام در سال ۱۴۰۵ خواهد بود.

بر اساس گزارش ارائه‌شده در مجمع، پتروشیمی ایلام در سال ۱۴۰۴ با وجود محدودیت‌های عملیاتی، موفق به رشد ۹ درصدی تولید، افزایش ۶۰ درصدی درآمدهای عملیاتی، رشد ۱۰۴ درصدی سود خالص، افزایش ۱۷۰ درصدی سود ناخالص و کاهش ۳۶ درصدی فلرینگ نسبت به سال قبل شد؛ شاخص‌هایی که از بهبود عملکرد عملیاتی، مالی و زیست‌محیطی شرکت حکایت دارد.

در پایان پس از بررسی گزارش‌ها، پاسخ به پرسش‌های سهامداران و طرح موضوعات دستور جلسه، صورت‌های مالی و سایر مصوبات مجمع به تصویب حاضران رسید و جلسه ساعت ۱۴ به کار خود پایان داد.

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