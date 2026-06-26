مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی ایلام برگزار شد/ مدیرعامل: سال ۱۴۰۴، سال تثبیت تابآوری عملیاتی و بازگشت به مسیر سودآوری بود
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی ایلام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴، ساعت ۱۱ اول تیرماه با حضور اعضای هیأتمدیره، نمایندگان سهامداران، حسابرس و بازرس قانونی، مدیران شرکت و نمایندگان شرکتهای سهامدار، در سالن جلسات پترول برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی ایلام، در آغاز این نشست محمدعبداللهپور، رئیس مجمع ضمن خیرمقدم دستور کار مجمع را تشریح کرد.
در ادامه، گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت ارائه شد و بندهای مطرحشده در این گزارش به تفکیک توسط مدیرعامل، مدیر مالی و سایر مدیران ذیربط تشریح و درباره عملکرد شرکت، اقدامات انجامشده و برنامههای اصلاحی، توضیحات لازم به سهامداران و اعضای مجمع ارائه شد.
یوسف شریفی، مدیرعامل و نایبرئیس هیأتمدیره شرکت پتروشیمی ایلام با ارائه گزارش عملکرد سال مالی ۱۴۰۴، اظهار کرد: با وجود شرایط خاص کشور، محدودیتهای تأمین خوراک، تعمیرات اساسی، مسائل ناشی از جنگ رمضان و توقفهای ناخواسته تولید، پتروشیمی ایلام توانست با تکیه بر مدیریت بحران، همدلی کارکنان و برنامهریزی منسجم، سالی موفق را از نظر تولید، فروش و سودآوری پشت سر بگذارد.
وی با اشاره به رشد شاخصهای کلیدی عملکرد شرکت افزود: در سال ۱۴۰۴ تولید مجتمع نسبت به سال گذشته ۹ درصد افزایش یافت و با وجود بیش از ۱۰۰ روز توقف عملیاتی ناشی از عوامل خارج از کنترل شرکت، بخش عمده برنامههای تولید و فروش محقق شد.
مدیرعامل پتروشیمی ایلام با بیان اینکه یکی از مهمترین دستاوردهای شرکت در سال گذشته، رشد ۶۰ درصدی درآمدهای عملیاتی و افزایش ۱۰۴ درصدی سود خالص نسبت به سال ۱۴۰۳ بوده است تصریح کرد: این نتایج نشان میدهد اصلاح فرآیندها، مدیریت بهینه منابع و بهرهگیری از فرصتهای بازار، شرکت را پس از سالها به مسیر پایدار سودآوری بازگردانده است.
وی کاهش ۳۶ درصدی فلرینگ را از دیگر دستاوردهای مهم شرکت برشمرد و گفت: این موفقیت علاوه بر کاهش اتلاف خوراک، بیانگر ارتقای بهرهوری، بهبود عملکرد زیستمحیطی و مدیریت مؤثر فرآیندهای عملیاتی در مجتمع پتروشیمی ایلام است.
مدیرعامل و نایبرئیس هیأتمدیره پتروشیمی ایلام با قدردانی از تلاش کارکنان، حمایت سهامداران و همراهی اعضای هیأتمدیره خاطرنشان کرد: دستاوردهای سال ۱۴۰۴ نتیجه کار جمعی، تصمیمگیریهای بهموقع و انسجام سازمانی است و این موفقیتها انگیزهای مضاعف برای حرکت در مسیر توسعه، افزایش ظرفیت تولید و ارتقای جایگاه پتروشیمی ایلام در سال ۱۴۰۵ خواهد بود.
بر اساس گزارش ارائهشده در مجمع، پتروشیمی ایلام در سال ۱۴۰۴ با وجود محدودیتهای عملیاتی، موفق به رشد ۹ درصدی تولید، افزایش ۶۰ درصدی درآمدهای عملیاتی، رشد ۱۰۴ درصدی سود خالص، افزایش ۱۷۰ درصدی سود ناخالص و کاهش ۳۶ درصدی فلرینگ نسبت به سال قبل شد؛ شاخصهایی که از بهبود عملکرد عملیاتی، مالی و زیستمحیطی شرکت حکایت دارد.
در پایان پس از بررسی گزارشها، پاسخ به پرسشهای سهامداران و طرح موضوعات دستور جلسه، صورتهای مالی و سایر مصوبات مجمع به تصویب حاضران رسید و جلسه ساعت ۱۴ به کار خود پایان داد.