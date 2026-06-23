تندیس بلورین دوازدهمین دوره جایزه مجدداً به تبریز رسید

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی تبریز، مراسم اهدای این تندیس با حضور مهندس بساق‌زاده، رئیس شورای سیاست‌گذاری جایزه تعالی صنعت پتروشیمی، مهندس اشرف‌زاده، رئیس کمیته علمی جایزه و هیئت همراه و مهندس زارعی معاون عملیات و رئیس مجتمع پتروشیمی تبریز، جمعی از مدیران، رؤسای امور و اعضای تیم تعالی شرکت در مجتمع پتروشیمی تبریز برگزار شد.

میهمانان این مراسم پیش از آغاز برنامه، با حضور در یادمان شهید گمنام مجتمع به مقام شامخ شهدا ادای احترام کردند و سپس از بخش‌های تولیدی، پروژه‌های توسعه‌ای به‌ویژه طرح پلی‌اتیلن سنگین و تأسیسات آسیب دیده شرکت پتروشیمی تبریز بازدید کردند.

مهندس زارعی در این مراسم با قدردانی از حضور اعضای دبیرخانه جایزه تعالی صنعت پتروشیمی، بهره‌گیری از دیدگاه‌ها و پیشنهادهای تخصصی آنان را گامی مؤثر در مسیر بهبود مستمر و تعالی سازمانی دانست. وی با تأکید بر نقش تفکر سیستمی، همدلی و هم‌افزایی در موفقیت‌های سازمان، از تلاش‌ها و همراهی کارکنان و مدیران شرکت، به‌ویژه در شرایط پیچیده حاکم بر تولید در ماه‌های اخیر، تقدیر کرد.

وی همچنین با اشاره به مدیریت موفق شرایط بحرانی و تداوم پایدار فعالیت‌های تولیدی و عملیاتی شرکت، اظهار داشت: اجرای طرح‌های توسعه‌ای در دست اقدام، به‌ویژه پروژه پلی‌اتیلن سنگین، افق‌های روشنی را پیش روی پتروشیمی تبریز قرار داده و نقش مؤثری در توسعه صنعتی و اقتصادی منطقه ایفا خواهد کرد.

در ادامه، مهندس بساق‌زاده با اشاره به سابقه درخشان پتروشیمی تبریز در حوزه تولید، اجرای طرح‌های توسعه‌ای و مشارکت در توسعه صنعت پتروشیمی کشور، این شرکت را از مجموعه‌های اثرگذار و الهام‌بخش این صنعت برشمرد. وی بهره‌گیری از دانش و فناوری بومی در اجرای پروژه پلی‌اتیلن سنگین را از دستاوردهای ارزشمند پتروشیمی تبریز عنوان کرد.

رئیس شورای سیاست‌گذاری جایزه تعالی صنعت پتروشیمی همچنین مدیریت به‌موقع و اثربخش در زمان حمله دشمن آمریکایی-صهیونی به این مجتمع صنعتی را نمادی از بلوغ سازمانی و استقرار رویکردهای تعالی در این شرکت دانست و تأکید کرد: کنترل سریع شرایط و جلوگیری از بروز خسارات انسانی، حاصل فرهنگ سازمانی مبتنی بر مسئولیت‌پذیری، آمادگی و مدیریت علمی است.

مهندس اشرف‌زاده نیز با تمجید از عملکرد پتروشیمی تبریز در سال‌های اخیر، این مجموعه را نمونه‌ای موفق از تلفیق دانش، تجربه و روحیه ایثار در صنعت کشور توصیف کرد. وی با قدردانی از کارکنان و مدیران شرکت، مدیریت علمی، فرهنگ یادگیری سازمانی و توجه به توانمندسازی منابع انسانی را از مهم‌ترین عوامل موفقیت پتروشیمی تبریز دانست.

رئیس کمیته علمی جایزه تعالی صنعت پتروشیمی افزود: پتروشیمی تبریز علاوه بر دستیابی به موفقیت‌های عملیاتی، در حوزه تربیت مدیران توانمند، انتقال دانش و تجربه و توسعه سرمایه انسانی نیز نقش‌آفرینی مؤثری داشته و به الگویی برای سایر سازمان‌ها تبدیل شده است.

وی همچنین اجرای هم‌زمان پروژه‌های توسعه‌ای، برنامه‌های زیست‌محیطی و مسئولیت‌های اجتماعی را از ویژگی‌های برجسته این شرکت برشمرد و توسعه متوازن در ابعاد مختلف را از مهم‌ترین شاخص‌های سازمان‌های پیشرو و متعالی عنوان کرد.

در پایان این مراسم، تندیس بلورین و بالاترین نشان دوازدهمین دوره جایزه تعالی صنعت پتروشیمی و همچنین لوح یادبود با امضاء دکتر حسن عباس‌زاده، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، به شرکت پتروشیمی تبریز اهدا شد.

گفتنی است جایزه تعالی صنعت پتروشیمی بر اساس مدل بین‌المللی EFQM 2025 و با ارزیابی جامع شاخص‌های تعالی سازمانی اعطا می‌شود. در این دوره، عملکرد پتروشیمی تبریز در حوزه‌هایی همچون رهبری سازمانی، مدیریت مالی، مدیریت فرایندها، تعامل مؤثر با ذی‌نفعان و بهره‌گیری از توانمندی‌های داخلی، از سوی تیم ارزیابی مورد تأیید قرار گرفت؛ موفقیتی که استمرار حرکت این شرکت در مسیر تعالی، توسعه پایدار و خلق ارزش برای صنعت پتروشیمی کشور را به نمایش می‌گذارد.

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