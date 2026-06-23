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بازدید واحد مهندسی ساخت و بخش طراحی و نقشه‌کشی پتروشیمی تبریز از نمایشگاه تخصصی تجهیزات اندازه‌گیری صنعتی

بازدید واحد مهندسی ساخت و بخش طراحی و نقشه‌کشی پتروشیمی تبریز از نمایشگاه تخصصی تجهیزات اندازه‌گیری صنعتی
کد خبر : 1803354
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در راستای توسعه دانش فنی، آشنایی با فناوری‌های نوین و بهره‌گیری از آخرین دستاوردهای حوزه اندازه‌گیری صنعتی، جمعی از پرسنل واحد مهندسی ساخت و بخش طراحی و نقشه‌کشی پتروشیمی تبریز از نمایشگاه تخصصی معرفی تجهیزات اندازه‌گیری و راهکارهای نوین این حوزه بازدید کردند. این نمایشگاه در شهرک فناوری قطعات خودروی تبریز برگزار شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری پتروشیمی تبریز، در جریان این بازدید، جدیدترین تجهیزات و فناوری‌های اندازه‌گیری، ابزارهای دقیق کنترل ابعادی و راهکارهای پیشرفته مورد استفاده در صنایع مختلف مورد بررسی قرار گرفت. همچنین شرکت‌کنندگان ضمن آشنایی با قابلیت‌ها و کاربردهای تجهیزات روز، از نزدیک با آخرین تحولات و نوآوری‌های این حوزه آشنا شده و با متخصصان و فعالان صنعت به تبادل نظر فنی پرداختند.

این بازدید با هدف ارتقای سطح دانش تخصصی کارکنان، شناسایی فناوری‌های نوین و بررسی ظرفیت‌های به‌کارگیری تجهیزات پیشرفته در فرآیندهای طراحی، ساخت و کنترل کیفیت انجام شد.

امید است بهره‌گیری از دستاوردها و تجربیات حاصل از این رویداد تخصصی، زمینه‌ساز بهبود فرآیندهای فنی، افزایش دقت اندازه‌گیری و ارتقای کیفیت محصولات تولیدی واحد مهندسی ساخت پتروشیمی تبریز باشد.

 

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