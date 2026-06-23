به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری پتروشیمی تبریز، در جریان این بازدید، جدیدترین تجهیزات و فناوری‌های اندازه‌گیری، ابزارهای دقیق کنترل ابعادی و راهکارهای پیشرفته مورد استفاده در صنایع مختلف مورد بررسی قرار گرفت. همچنین شرکت‌کنندگان ضمن آشنایی با قابلیت‌ها و کاربردهای تجهیزات روز، از نزدیک با آخرین تحولات و نوآوری‌های این حوزه آشنا شده و با متخصصان و فعالان صنعت به تبادل نظر فنی پرداختند.

این بازدید با هدف ارتقای سطح دانش تخصصی کارکنان، شناسایی فناوری‌های نوین و بررسی ظرفیت‌های به‌کارگیری تجهیزات پیشرفته در فرآیندهای طراحی، ساخت و کنترل کیفیت انجام شد.

امید است بهره‌گیری از دستاوردها و تجربیات حاصل از این رویداد تخصصی، زمینه‌ساز بهبود فرآیندهای فنی، افزایش دقت اندازه‌گیری و ارتقای کیفیت محصولات تولیدی واحد مهندسی ساخت پتروشیمی تبریز باشد.

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