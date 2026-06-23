درخشش پتروشیمی فن آوران در جشنواره کار و تولید استان خوزستان
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در آیین تجلیل از منتخبان جامعه کار و تولید استان خوزستان، شرکت پتروشیمی فنآوران موفق به کسب عنوان ارزشمند «کارفرمای سلامتمحور منتخب استان» گردید.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل شرکت پتروشیمی فنآوران، این جشنواره که با هدف شناسایی و تجلیل از تلاشگران عرصه تولید و صیانت از نیروی کار برگزار شد، بر اساس ارزیابیهای دقیق کارشناسی در حوزههای ایمنی، بهداشت حرفهای و ارتقای شاخصهای سلامت در محیط کار، دکتر حسین رفیقدوست، مدیرعامل شرکت پتروشیمی فنآوران را به عنوان یکی از مدیران پیشرو و سلامتمحور استان خوزستان معرفی و مورد تقدیر قرار داد.
در این مراسم که با حضور دکتر موالیزاده استاندار خوزستان، دکتر ظفریپور مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جمعی از مقامات ارشد و فعالان حوزه تولید در سالن آمفیتئاتر ادارهکل رفاه اجتماعی برگزار گردید، بر نقش کلیدی شرکت پتروشیمی فنآوران در رعایت استانداردهای زیستمحیطی و اهتمام ویژه به سلامت جسمی و روانی کارکنان تأکید شد.
دکتر رفیقدوست در حاشیه این مراسم، کسب این موفقیت را مرهون تلاش جمعی تمامی کارکنان و تعهد مجموعه مدیریتی به ایجاد محیط کاری امن و پویا دانست و بر تداوم برنامههای توسعهای شرکت با اولویت صیانت از سرمایههای انسانی تأکید کرد.