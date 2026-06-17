به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی ایلام؛ یوسف شریفی با اعلام این خبر اظهار کرد: این مجتمع در راستای پاسخگویی به نیاز بازار و جبران خلأ ایجادشده ناشی از حذف دو گرید پرمصرف پلی‌اتیلن سنگین، تولید گریدهای جایگزین «۵۲۰۰B» و «۱۶۰۰J» را در دستور کار قرار داده است.

وی افزود: بر اساس مطالعات دقیق بازار که توسط واحد فروش شرکت انجام شده و با هدف کاهش التهابات ناشی از شرایط اخیر بازار، برنامه‌ریزی لازم برای تولید این دو گرید صورت گرفته است. به گفته شریفی، حمایت از صنایع پایین‌دست و جلوگیری از اختلال در زنجیره تأمین مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان داخلی، از مهم‌ترین اهداف این اقدام به شمار می‌رود.

مدیرعامل پتروشیمی ایلام درباره کاربردهای این محصولات توضیح داد: گرید «۵۲۰۰B» برای فرآیند قالب‌گیری بادی (دمشی) طراحی شده و در تولید انواع بطری‌های پلاستیکی از جمله بطری‌های صنایع شوینده و بهداشتی، بطری‌های صنعتی و مخازن کوچک مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نایب رئیس هیات مدیره با اشاره به ویژگی‌های گرید «۱۶۰۰J» گفت: این محصول با جریان‌پذیری بسیار بالا، مناسب فرآیند تزریق (Injection Molding) بوده و در تولید انبوه قطعات سخت و مقاوم با کیفیت سطحی مطلوب، از جمله لوازم خانگی، محصولات بسته‌بندی و نوشیدنی، اسباب‌بازی، قطعات خودرو، تجهیزات آزمایشگاهی و محصولات مورد استفاده در بخش کشاورزی و انبارداری کاربرد دارد.

شریفی تأکید کرد: کیفیت این دو گرید جدید همانند محصولات شناخته‌شده «۷۰۰۰F» و «۷۷۰۰M» پتروشیمی ایلام، مطابق با بالاترین استانداردهای بین‌المللی است.

وی ابراز امیدواری کرد با عرضه این محصولات به بازار، ضمن تأمین پایدار بخشی از نیاز واحدهای تولیدی پایین‌دست گام مؤثری در توسعه و تنوع‌بخشی به سبد محصولات شرکت پتروشیمی ایلام برداشته شود.

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