پیشرفت فیزیکی پروژه کولینگ هیبریدی پتروشیمی تبریز در راستای بهینهسازی مصرف آب
عملیات اجرایی پروژه کولینگ هیبریدی در شرکت پتروشیمی تبریز طبق برنامه زمانبندی مصوب با جدیت ادامه دارد و آخرین گزارشها حاکی از ثبت پیشرفت قابل توجه در بخشهای مهندسی و عمرانی این طرح است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی تبریز، پیشرفت بخش مهندسی پروژه به ۳۳.۴۳ درصد و پیشرفت عملیات ابنیه و ساختمان نیز به ۴۶.۱۵ درصد رسیده است. در بخش اجرایی و عمرانی نیز اقدامات مهمی به انجام رسیده که از آن جمله میتوان به اتمام موفقیتآمیز عملیات بتنریزی حوضچه پمپهای اصلی با حجم ۵۶ مترمکعب اشاره کرد.
همچنین بتنریزی کف حوضچههای اصلی شامل ۸ سل به طور کامل اجرا و تکمیل شده و در حال حاضر عملیات اجرای دیوارهای پیرامونی سلها در دست انجام است. عملیات خاکبرداری محل احداث سوله اصلی تجهیزات نیز مطابق برنامه اجرایی به پایان رسیده است.
پروژه کولینگ هیبریدی با هدف ارتقای بهرهوری انرژی، بهینهسازی مصرف آب و افزایش پایداری عملیاتی مجتمع در حال اجراست و فعالیتهای اجرایی آن بدون وقفه و طبق جدول زمانی مصوب پیگیری میشود.