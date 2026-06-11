خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیشرفت فیزیکی پروژه کولینگ هیبریدی پتروشیمی تبریز در راستای بهینه‌سازی مصرف آب

پیشرفت فیزیکی پروژه کولینگ هیبریدی پتروشیمی تبریز در راستای بهینه‌سازی مصرف آب
کد خبر : 1797368
لینک کوتاه کپی شد.

عملیات اجرایی پروژه کولینگ هیبریدی در شرکت پتروشیمی تبریز طبق برنامه زمان‌بندی مصوب با جدیت ادامه دارد و آخرین گزارش‌ها حاکی از ثبت پیشرفت قابل توجه در بخش‌های مهندسی و عمرانی این طرح است.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی شرکت پتروشیمی تبریز، پیشرفت بخش مهندسی پروژه به ۳۳.۴۳ درصد و پیشرفت عملیات ابنیه و ساختمان نیز به ۴۶.۱۵ درصد رسیده است. در بخش اجرایی و عمرانی نیز اقدامات مهمی به انجام رسیده که از آن جمله می‌توان به اتمام موفقیت‌آمیز عملیات بتن‌ریزی حوضچه پمپ‌های اصلی با حجم ۵۶ مترمکعب اشاره کرد.

همچنین بتن‌ریزی کف حوضچه‌های اصلی شامل ۸ سل به طور کامل اجرا و تکمیل شده و در حال حاضر عملیات اجرای دیوارهای پیرامونی سل‌ها در دست انجام است. عملیات خاکبرداری محل احداث سوله اصلی تجهیزات نیز مطابق برنامه اجرایی به پایان رسیده است.

پروژه کولینگ هیبریدی با هدف ارتقای بهره‌وری انرژی، بهینه‌سازی مصرف آب و افزایش پایداری عملیاتی مجتمع در حال اجراست و فعالیت‌های اجرایی آن بدون وقفه و طبق جدول زمانی مصوب پیگیری می‌شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی