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دعوت تیم دوچرخه‌سواری پتروشیمی تبریز به اردوی انتخابی تیم ملی جوانان

دعوت تیم دوچرخه‌سواری پتروشیمی تبریز به اردوی انتخابی تیم ملی جوانان
کد خبر : 1797367
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اعضای تیم دوچرخه‌سواری پتروشیمی تبریز به منظور حضور در المپیک جوانان و رقابت‌های قهرمانی آسیا، به اردوی تست و ارزیابی تیم ملی جوانان کشور دعوت شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی پتروشیمی تبریز، دومین مرحله اردوی آماده‌سازی تیم ملی دوچرخه‌سواری جاده جوانان در محل مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد و ورزشکاران با حضور در مرکز تخصصی سنجش فدراسیون، تست‌های توانمندی و آمادگی جسمانی خود را پشت سر گذاشتند. در این مرحله، رکابزنان تحت ارزیابی دقیق از نظر قدرت و مهارت‌های فنی قرار گرفتند و نتایج تست‌های جدید با مرحله اول اردو مقایسه شد.

در روز پایانی اردو، رسول اسدی، رئیس فدراسیون، محجوبه اردکانی، دبیرکل، محمود وفایی، مدیر تیم‌های ملی و رضا محب ملکی، مدیر فرهنگی فدراسیون، با ورزشکاران و کادر فنی دیداری دوستانه داشتند و گفت‌وگویی صمیمانه پیرامون روند آماده‌سازی تیم ملی برگزار شد.

حضور در این اردو فرصت ارزشمندی برای محک زدن توانمندی ورزشکاران جوان و آینده‌ساز تیم ملی است و حمایت شرکت پتروشیمی تبریز از ورزشکاران مستعد و جوان دوچرخه سوار، به عنوان پشتوانه‌ای برای موفقیت‌های ملی و بین‌المللی، ادامه خواهد داشت.

 

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