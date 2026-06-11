به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پتروشیمی تبریز، دومین مرحله اردوی آماده‌سازی تیم ملی دوچرخه‌سواری جاده جوانان در محل مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد و ورزشکاران با حضور در مرکز تخصصی سنجش فدراسیون، تست‌های توانمندی و آمادگی جسمانی خود را پشت سر گذاشتند. در این مرحله، رکابزنان تحت ارزیابی دقیق از نظر قدرت و مهارت‌های فنی قرار گرفتند و نتایج تست‌های جدید با مرحله اول اردو مقایسه شد.

در روز پایانی اردو، رسول اسدی، رئیس فدراسیون، محجوبه اردکانی، دبیرکل، محمود وفایی، مدیر تیم‌های ملی و رضا محب ملکی، مدیر فرهنگی فدراسیون، با ورزشکاران و کادر فنی دیداری دوستانه داشتند و گفت‌وگویی صمیمانه پیرامون روند آماده‌سازی تیم ملی برگزار شد.

حضور در این اردو فرصت ارزشمندی برای محک زدن توانمندی ورزشکاران جوان و آینده‌ساز تیم ملی است و حمایت شرکت پتروشیمی تبریز از ورزشکاران مستعد و جوان دوچرخه سوار، به عنوان پشتوانه‌ای برای موفقیت‌های ملی و بین‌المللی، ادامه خواهد داشت.

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