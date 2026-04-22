پتروشیمی تبریز میزبان معاون رئیسجمهور؛
پروژههای زیستمحیطی پتروشیمی تبریز در تراز ملی
معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، از مجتمع پتروشیمی تبریز بازدید کرد و از اقدامات زیستمحیطی این مجموعه به عنوان «نگین سبز صنعت پتروشیمی ایران» تقدیر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی تبریز،شینا انصاری به همراهی ظفر محمدی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی، و محمدحسین حسنزاده، مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی، از این مجتمع بازدید نمود. در این بازدید، سید نوراله میراشرفی، مدیرعامل شرکت پتروشیمی تبریز، و جمعی از مدیران ارشد این مجموعه، میزبان هیئت عالیرتبه زیستمحیطی کشور بودند.
انصاری ضمن دیدار و گفتوگو با مدیران ارشد، در جریان آخرین وضعیت زیستمحیطی و پروژههای توسعهای این شرکت قرار گرفت. ایشان همچنین از تأسیسات صنعتی مجتمع پتروشیمی تبریز که دهم فروردین ماه سال جاری مورد حمله وحشیانه دشمن آمریکایی-صهیونی قرار گرفته بود، بازدید کرد و از گزارشهای فنی مرتبط با میزان خسارت وارده به این مجتمع مطلع شد و در راستای تسهیل بازسازی هوشمند نواحی تولیدی، دستورات لازم را صادر کرد.
معاون رئیسجمهور سپس در اقدامی نمادین، یک اصله نهال در محوطه این شرکت کاشت و تأکید کرد که این حرکت در راستای منویات رهبر معظم انقلاب مبنی بر «نهال امید را در پهنه ایران بکارید» صورت میگیرد. دکتر انصاری همچنین با آتشنشانان پتروشیمی تبریز دیدار و شهامت و فداکاری آنان را در مهار آتشسوزی ناشی از تعرض دشمن صهیونی-آمریکایی ستود.
ایشان در پایان طی یادداشتی در دفتر یادبود شرکت پتروشیمی تبریز، با تشکر از زحمات متخصصان کشور، برای کارکنان این شرکت در راه خدمت به میهن اسلامی و اعتلای تولید همراه با حفظ محیط زیست، آرزوی توفیق کرد.
بازدید از پروژههای راهبردی و زیستمحیطی
هیئت بازدیدکننده طی بازدیدی میدانی از بخشهای مختلف و پروژههای توسعهای این مجتمع، از نزدیک شاهد ظرفیتها و توانمندیهای آن شدند. در این جریان، دکتر میراشرفی، مدیرعامل شرکت، گزارش کاملی از پروژههای مهم مجتمع ارائه داد.
وی با اشاره به پروژههای توسعهای شرکت افزود: «در مسیر تحقق تولید پایدار و بهرهوری بالاتر، پروژههای مهمی از جمله طرح تولید پلیاتیلن سنگین با ظرفیت ۳۱۰ هزار تن در سال و پروژه انتقال و استفاده مجدد از پساب خروجی تصفیهخانه کلانشهر تبریز در فرآیندهای صنعتی مجتمع در حال اجراست که نقش مهمی در ارتقای بهرهوری انرژی و حفظ محیط زیست دارد.»
میراشرفی در ادامه به پروژه کولینگ هیبریدی با ظرفیت ۱۰ هزار مترمکعب در ساعت اشاره کرد و افزود: «این پروژه با هدف کاهش مصرف آب و تأمین پایدار آب خنککننده، برای نخستینبار در میان پتروشیمیهای کشور از فناوری هیبریدی بهره میبرد و گامی مهم در بهینهسازی مصرف آب در استان آذربایجان شرقی محسوب میشود.»
تعهد به محیط زیست در «نگین سبز صنعت پتروشیمی ایران»
حفاظت از محیط زیست در پتروشیمی تبریز یک اصل بنیادین است. این شرکت با اخذ گواهینامه ISO 14001 و اتخاذ رویکردی علمی، همواره در کاهش آلایندهها و ارتقای کیفیت زیستبوم پیرامونی گام برداشته است.
از مهمترین پروژههای زیستمحیطی این مجتمع میتوان به احداث واحد مدیریت پساب و پسماند، پوششگذاری حوضچههای واحد بازیافت، امحای ترکیبات آلی فرار به روش RTO، نصب سامانه پایش آنلاین دودکشها، جمعآوری گازهای آلاینده واحد ABS، احداث سکوی تخلیه فشار تانکرهای حمل، و طراحی نرمافزارهای تخصصی مدیریت پسماند (WMS) و جنبههای زیستمحیطی (EAMS) اشاره کرد.
پتروشیمی تبریز همچنین با توسعه نزدیک به ۱۲۰ هکتار فضای سبز، بهینهسازی مصرف انرژی و آموزش زیستمحیطی به کارکنان، شایسته عنوان «نگین سبز صنعت پتروشیمی ایران» شناخته شده است. تعهد به توسعه پایدار، حفاظت از زیستبوم و همزیستی مسئولانه با جامعه محلی، بخشی جداییناپذیر از چشمانداز آیندهمحور این شرکت به شمار میرود.