عبور «شفن» از بودجه درآمدی در ۱۱ ماهه ۱۴۰۴/ درآمد عملیاتی پتروشیمی فنآوران ۳۵ درصد رشد کرد
شرکت پتروشیمی فنآوران با نماد «شفن» در عملکرد ۱۱ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴ با ثبت ۱۷۹,۰۲۴,۴۰۷ میلیون ریال درآمد عملیاتی، از بودجه پیشبینیشده سال جاری عبور کرد؛ رقمی که نسبت به درآمد ۱۳۲,۶۵۱,۸۵۷ میلیون ریالی مدت مشابه سال گذشته، نشاندهنده رشد حدود ۳۵ درصدی درآمدهای عملیاتی است و بیانگر تداوم روند صعودی درآمدزایی این شرکت بورسی میباشد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی فن آوران؛ بر اساس گزارش عملکرد ماهانه منتشرشده در سامانه کدال، شرکت پتروشیمی فنآوران در ۱۱ ماهه سال مالی جاری موفق به تحقق درآمد عملیاتی بالغ بر ۱۷۹ هزار میلیارد ریال شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افزایشی معنادار را به ثبت رسانده است. این رشد درآمدی در حالی رقم خورده که شرکت طی سال جاری با چالشهای غیرقابل پیشبینی از جمله پیامدهای جنگ ۱۲ روزه و توقف تولید پس از آن مواجه بوده است.
به دنبال این رخداد و با وجود توقف عملیات تولید شرکت برای انجام تعمیرات اساسی، ناترازی خوراک CO2 و گاز طبیعی، مدیریت عملیاتی و برنامهریزی تولید موجب شد مجموع تولید ۱۱ ماهه شرکت به حدود ۹۵۴ هزار تن برسد.
برآوردهای عملیاتی حاکی از آن است که با استمرار روند فعلی تولید در اسفندماه، میزان تولید سالانه شرکت از مرز یک میلیون تن عبور خواهد کرد؛ موضوعی که میتواند به تثبیت جایگاه «شفن» در میان تولیدکنندگان اصلی محصولات پتروشیمی و تقویت جریانهای درآمدی شرکت در پایان سال مالی منجر شود.