تشریح رویکردهای دانشبنیان، توسعهای و مسئولیت اجتماعی پتروشیمی تبریز به دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف
جمعی از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف از پیشرفتها و پروژههای راهبردی شرکت پتروشیمی تبریز بازدید به عمل آوردند.
به گزارش ایلنا به نقل از واحد روابط عمومی شرکت پتروشیمی تبریز، در این برنامه که با هدف آشنایی نسل آینده مدیران صنعتی کشور با فضای عملیاتی و دستاوردهای بزرگ ملی ترتیب یافته بود، ۶۰ نفر از دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی در رشتههای مهندسی شیمی، مکانیک، برق، صنایع و سایر گرایشهای فنی و مهندسی حضور داشتند.
این بازدید با ادای احترام جمعی به مقام شامخ شهید گمنام مجتمع پتروشیمی تبریز آغاز شد.
در این دیدار، مهندس زارعی، معاون عملیات و رییس مجتمع و دکتر حجار، مشاور مدیرعامل در حوزه منابع انسانی، ضمن خوشامدگویی به دانشجویان، بر نقش بیبدیل آنان در آینده صنعت کشور تاکید کردند.
مهندس زارعی در سخنانی خطاب به دانشجویان اظهار داشت: شما دانشجویان امروز، مدیران فردای صنایع مختلف این مرز و بوم خواهید بود. امروز، روز آگاهی، کسب علم، مهارتآموزی و دانشاندوزی است و فردا، روز مدیریت کارآمد و ارتقای شکوهمندانه وضعیت کشور. این بازدیدها پلی است میان آموختههای نظری و واقعیتهای عملی صنعت.
در ادامه این بازدید تخصصی، کارشناسان واحد مهندسی ساخت این مجتمع، با ارائه گزارشی مبسوط، به تشریح دستاوردهای شاخص این واحد در حوزههای طراحی، مهندسی معکوس، و ساخت داخلی قطعات و تجهیزات پیچیده و مورد نیاز مجتمع پرداختند. این اقدامات، نمونهای عملی از کاهش وابستگی، افزایش تابآوری تولید و توسعه توان مهندسی داخلی را برای دانشجویان به تصویر کشید.
همچنین دانشجویان از نمایشگاه ساخت داخل و بخشهای مختلف این مجتمع بازدید کردند و توضیحات فنی لازم توسط روسا و کارشناسان مهندسی فرآیند ارائه شد. نقطه عطف این بازدید، آشنایی مستقیم با دو پروژه حیاتی و در حال اجرای این شرکت بود:
پروژه ۳۱۰ هزار تنی پلیاتیلن سنگین: این پروژه عظیم که با دانش کاملاً بومی و تحت لیسانس شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی در حال اجراست، نمادی از خوداتکایی و جهش تولید در صنعت پتروشیمی است. این دستاورد، گامی بلند در راستای شکستن انحصارهای فناورانه و کاهش وابستگی به بیرون مرزها محسوب میشود.
پروژه انتقال و استفاده از پساب شهر تبریز: این طرح نوآورانه و زیستمحیطی که به مراحل انتهایی خود نزدیک شده است، نمونه بارز تعهد صنایع بزرگ به مسئولیتهای اجتماعی و حفظ منابع آبی است. در این پروژه، پساب تصفیهشده شهر تبریز جایگزین بخش قابلتوجهی از مصارف آب در فرآیندهای صنعتی خواهد شد که علاوه بر صرفهجویی در منابع آبی، گامی موثر در جهت حفظ محیط زیست منطقه به شمار میرود.
این بازدید، فرصتی مغتنم برای دانشجویان بود تا علاوه بر درک ابعاد فنی و مهندسی یک صنعت بزرگ، با مباحث مدیریتی و زیست محیطی، ضرورت نوآوری و تاکید بر توسعه مبتنی بر دانش بومی که از شاخصههای بارز صنعت پتروشیمی در چهار دهه پس از انقلاب اسلامی بوده است، آشنا شوند.
پتروشیمی تبریز به عنوان یکی از پیشگامان صنعت پتروشیمی کشور، با اجرای چنین برنامههایی، بر تقویت پیوند نسل جوان و نخبه دانشگاهی با عرصه تولید و صنعت تاکید داشته و آن را سرمایهگذاری موثری برای ساختن آیندهای متکی بر دانش و تولید داخلی میداند.