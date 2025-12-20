نشان عالی مدیر سال به شرکت پتروشیمی جم اعطاء شد

به گزارش ایلنا از روابط عمومی و امور بین الملل پتروشیمی جم: دهمین اجلاس سراسری نشان عالی مدیر سال، با رویکرد تجلیل از مدیران ارزش آفرین ملی و تاثیرگذار در صنعت و اقتصاد کشور، روز چهارشنبه ۱۹ آذرماه، با حضور جمعی از مسئولان ارشد کشور، مدیران صنایع، فعالان اقتصادی و صاحب‌نظران حوزه توسعه پایدار، در مرکز همایش‌های بین‌المللی صداوسیما برگزار شد.

این رویداد که با هدف ارتقای جایگاه مدیران پیشرو در اقتصاد کشور و معرفی الگوهای موفق مدیریتی برگزار شد، عملکرد شرکت‌های حاضر در این اجلاس از منظر شاخص‌هایی همچون اثربخشی اقتصادی، کارآفرینی، مسئولیت‌های اجتماعی، نوآوری و تأثیرگذاری در محیط پیرامونی مورد بررسی و راستی‌آزمایی قرار گرفتند و در نهایت شرکت پتروشیمی جم با کسب بالاترین امتیاز، موفق به دریافت تندیس زرین نشان عالی مدیر سال شد.

گفتنی است؛ در این رویداد آقایان دکتر نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دکتر محسن زنگنه نماینده مجلس شورای اسلامی و مسئول برنامه هفتم توسعه، آقای ابوالفضل کوده ئی معاون روابط بین‌الملل بانک مرکزی، خانم دکتر عالی‌پور معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی کشور و جمعی دیگر از مقامات دولتی حضور داشتند.

همچنین در بخش پایانی این مراسم، از مدیران و فعالان برتر اقتصادی که پس از ارزیابی‌های انجام‌شده توسط کمیته علمی اجلاس انتخاب شده بودند، تقدیر به‌عمل آمد و لوح تقدیر و نشان عالی مدیر سال به آقای دکتر امیر اکبری مدیر عامل پتروشیمی جم اهداء شد.