به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی تبریز، این شرکت به‌عنوان یکی از بازیگران باسابقه و اثرگذار صنعت پتروشیمی کشور، با درج نماد معاملاتی «شتبریز» در بورس اوراق بهادار تهران، رسماً وارد بازار سرمایه شد و به‌عنوان ششصد و سی‌ویکمین شرکت پذیرفته‌شده، در فهرست شرکت‌های بورسی قرار گرفت.

درج نماد «شتبریز» پس از طی کامل فرآیندهای قانونی، احراز الزامات نظارتی و پذیرش در هیأت پذیرش بورس اوراق بهادار تهران محقق شده و بیانگر بلوغ ساختاری، شفافیت مالی و انضباط حاکمیتی این شرکت در چارچوب استانداردهای بازار سرمایه است.

ورود پتروشیمی تبریز به بورس تهران در راستای سیاست‌های کلان سهامدار عمده، رویکردهای نوین مدیریتی و راهبردهای توسعه‌محور شرکت انجام شده و با هدف خلق ارزش پایدار، بهبود ساختارهای مالی، ارتقای نظام گزارش‌دهی و تقویت حاکمیت شرکتی صورت گرفته است؛ موضوعی که می‌تواند به افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران و ذی‌نفعان منجر شود.

پتروشیمی تبریز با برخورداری از تنوع سبد محصولات، جایگاه تثبیت‌شده در زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی، ظرفیت‌های تولیدی قابل اتکا و حضور فعال در بازارهای داخلی و صادراتی، از منظر فعالان بازار سرمایه، یکی از نمادهای دارای پشتوانه عملیاتی و بنیادی ارزیابی می‌شود.

حضور «شتبریز» در بورس اوراق بهادار تهران، علاوه بر فراهم‌سازی امکان بهره‌گیری از ظرفیت‌های تأمین مالی بازار سرمایه، زمینه‌ساز افزایش نقدشوندگی، ارتقای ارزش‌گذاری منصفانه و تقویت تعامل حرفه‌ای با سهامداران خواهد بود و می‌تواند نقش مؤثری در توسعه پایدار شرکت و صنعت پتروشیمی کشور ایفاء کند.

درج نماد معاملاتی «شتبریز» را می‌توان گامی مهم در مسیر توسعه حضور شرکت‌های بزرگ صنعتی در بازار سرمایه و تحقق اهداف بلندمدت راهبری اقتصادی دانست؛ مسیری که در نهایت به خلق ارزش افزوده برای سهامداران و تقویت اقتصاد ملی منجر خواهد شد.

