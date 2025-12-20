به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی گروه گسترش نفت و گاز پارسیان، مهندس هاشمی مدیرعامل هلدینگ نفت و گاز پارسیان با تأکید بر رویکرد نوآورانه این مجموعه، از استقرار زیست‌بوم دانش‌بنیان و نهادینه‌سازی نوآوری به‌عنوان یکی از راهبردهای کلان هلدینگ یاد کرد و گفت: ارتقای تاب‌آوری فناورانه صنعت انرژی کشور، در کانون سیاست‌های راهبردی نفت و گاز پارسیان قرار دارد.

وی با اشاره به اقدامات عملی انجام‌شده در این مسیر افزود: نیازهای فناوری و نوآوری شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ به ‌صورت جامع احصا شده و در قالب کتابچه نیازهای فناورانه تدوین شده است. همچنین پورتال تخصصی مربوطه طراحی و راه‌اندازی شده تا بستری ساختارمند برای تعامل هدفمند با دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و شرکت‌های دانش‌بنیان فراهم شود.

مدیرعامل هلدینگ نفت و گاز پارسیان تصریح کرد: این رویکرد زمینه‌ساز حل مسائل واقعی صنعت، بومی‌سازی تجهیزات پیشرفته، بهبود فرآیندهای تولید، ارتقای بهره‌وری و دستیابی به دانش طراحی فنی نوین خواهد بود و نقش مؤثری در توسعه سبد محصولات و افزایش رقابت‌پذیری ایفا می‌کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این اقدام، جریان‌سازی تازه‌ای در مسیر توسعه اقتصاد دانش‌بنیان به شمار می‌رود که فرآیند ارائه نیازهای فناورانه، دریافت پروپوزال‌ها، ارزیابی و تصمیم‌گیری را در قالب یک چرخه نظام‌مند و شفاف مدیریت خواهد کرد.

انتهای پیام/