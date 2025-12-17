به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پتروشیمی تبریز؛ دکتر میراشرفی گفت: شرکت پتروشیمی تبریز با نگاه نظام‌مند و هدفمند به پژوهش، تلاش کرده است تحقیق و توسعه را از یک فعالیت صرفاً پشتیبان به یک مؤلفه اثرگذار در تصمیم‌سازی‌های کلان، بهبود فرآیندها و توسعه محصولات با ارزش افزوده بالاتر تبدیل کند. در همین راستا، پروژه‌های متعددی در حوزه‌های مواد شیمیایی و توسعه فرآیند، توسعه محصول، توسعه زیست‌بوم فناوری و هوشمندسازی به سرانجام رسیده است.

وی افزود: در حوزه مواد شیمیایی و توسعه فرآیند، تمرکز اصلی شرکت بر بومی‌سازی اقلام راهبردی، کاهش وابستگی به واردات و افزایش ضریب اطمینان تولید بوده است. اجرای پروژه‌هایی نظیر فرمولاسیون و تولید بازدارنده پلیمریزاسیون و انجام تست‌های میدانی آن در واحد استایرن منومر، بومی‌سازی کاتالیست زیگلر–ناتا مصرفی واحد پلی‌اتیلن و تولید ماده شیمیایی دی‌بنزوئیل پراکسید مورد استفاده در واحد پلی‌استایرن، از جمله اقدامات شاخص در این حوزه به شمار می‌رود.

مدیرعامل پتروشیمی تبریز اظهار داشت: دستیابی به دانش فنی تولید آغازگر آزوبیس ایزوبوتیرو نیتریل (AIBN) برای کاربرد در تولید کوپلیمر استایرن–آکریلونیتریل (SAN) و همچنین طراحی و توسعه کندکننده پلیمری فعال، گام‌های مهمی در مسیر خودکفایی فناورانه و ارتقای توان داخلی شرکت محسوب می‌شود.

وی با اشاره به دستاوردهای حوزه توسعه محصول گفت: پاسخ‌گویی به نیاز صنایع پایین‌دستی و حرکت به سمت تولید محصولات متنوع و رقابت‌پذیر، از اولویت‌های اساسی شرکت بوده است. در این چارچوب، فرمولاسیون و تولید پلی‌استایرن قابل انبساط با محتوای پنتان کم و همچنین توسعه چندین گرید جدید ABS خودرنگ و کامپاندهای مهندسی‌شده با ویژگی‌هایی نظیر مقاومت ضربه‌ای بالا، فرآیندپذیری مناسب و براقیت مطلوب، در دستور کار قرار گرفته و با موفقیت به مرحله تست‌های صنعتی رسیده است.

دکتر میراشرفی افزود: محصولات توسعه‌یافته‌ای نظیر گریدهای مختلف ABS خودرنگ، که قابلیت کاربرد در صنایع لوازم خانگی، قطعات خودرو، صنایع الکترونیک و حمل‌ونقل را دارند، نقش مؤثری در تکمیل سبد محصولات شرکت و افزایش سهم بازار خواهند داشت.

وی در ادامه با تأکید بر اهمیت تعامل صنعت و دانشگاه اظهار داشت: توسعه زیست‌بوم فناوری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی کشور، یکی از محورهای کلیدی سیاست‌های پژوهشی پتروشیمی تبریز است. حضور فعال در نمایشگاه‌های تخصصی فناورانه، برگزاری رویدادهای اعلام نیازهای فناورانه در دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری و انعقاد تفاهم‌نامه‌های همکاری با مراکز علمی و پژوهشی، زمینه‌ساز حل مسائل صنعتی با تکیه بر دانش بومی و جذب ایده‌های نوآورانه شده است.

مدیرعامل پتروشیمی تبریز همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده در امور دانش‌بنیان گفت: پیگیری فرآیندهای مرتبط با استفاده از مشوق‌های قانون جهش تولید، از جمله اخذ اعتبار مالیاتی برای پروژه‌های تحقیق و توسعه، در شرکت پتروشیمی تبریز انجام شده است.

دکتر میراشرفی در پایان ضمن تبریک هفته پژوهش و فناوری تصریح کرد: دستاوردهای حاصل‌شده، نتیجه تلاش منسجم پژوهشگران و متخصصان شرکت است. اعتقاد داریم تداوم سرمایه‌گذاری هدفمند در پژوهش و فناوری، مسیر ارتقای بهره‌وری، افزایش رقابت‌پذیری و تثبیت جایگاه شرکت پتروشیمی تبریز به‌عنوان یک بنگاه پیشرو و دانش‌محور در صنعت پتروشیمی کشور را هموار خواهد کرد.

