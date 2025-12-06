بازدید جمعی از نمایندگان مجلس و معاونان وزرا از پتروشیمی نخل آسماری

به گزارش روابط‌ عمومی گروه سرمایه‌گذاری اهداف، امروز (پنجشنبه ۱۳ آذرماه) جمعی از نمایندگان مجلس عضو فراکسیون نظارت بر صنعت نفت، گاز و پتروشیمی به همراه هیأتی از معاونان وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سفر به استان خوزستان و ماهشهر از سایت پتروشیمی نخل آسماری بازدید کردند.

در این بازدید، «حسن عباس‌زاده» مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، «ابراهیم شیخ» معاون صنایع عمومی وزارت صمت و «مالک حسینی» معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نمایندگان مجلس و اعضای فراکسیون نظارت بر صنعت نفت، گاز و پتروشیمی را همراهی کردند.

ظرفیت فعلی تولید شرکت پتروشیمی نخل آسماری شامل تولید سالیانه ۴۴ هزار تن بوتان‌دی‌اُل (Butanediol)، ۸۸ هزار و ۴۰۰ تن فرمالدهید (Formaldehyde) و ۱۳ هزار و ۶۴۰ تن استیلن (Acetylene) است. با تأمین مالی پروژه «تولید پلی‌بوتیلن آدیپات ترفتالات (PBAT)» از طریق عرضه ۵۰ میلیون یورو اوراق مرابحه ارزی در مرکز مبادله، پیش‌بینی می‌شود سالانه ۶۰ هزار تن انواع PBAT به ظرفیت تولیدی شرکت افزوده شود.

تأمین منابع ارزی این پروژه از محل اوراق مرابحه ارزی، بهره‌برداری از طرح را تا پایان سال ۱۴۰۶ ممکن می‌سازد و درآمد ارزی سالانه حدود ۲۰۰ میلیون دلار برای شرکت ایجاد خواهد کرد.

گفتنی است نخل آسماری برای نخستین‌بار در خاورمیانه نسل جدیدی از پلاستیک‌های زیست‌تخریب‌پذیر را تولید می‌کند و با بهره‌برداری از این پروژه، ایران به هشتمین کشور جهان دارای این فناوری تبدیل خواهد شد.

