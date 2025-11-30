رشد ۵۷ درصدی درآمد عملیاتی نفت پاسارگاد / ۱۴ همت صادرات ۸ماهه

به گزارش ایلنا از روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت نفت پاسارگاد، تازه‌ترین گزارش عملکرد شرکت تا پایان آبان‌ ماه ۱۴۰۴، از رشد قابل توجه درآمدهای عملیاتی خبر می‌دهد. بر اساس اطلاعات منتشرشده، فروش یک‌ماهه آبان ۱۴۰۴ شرکت معادل ۳.۳ همت ثبت شده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۱۷۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد که در این میان ۲.۸همت از محل فروش صادراتی بوده است.

همچنین مجموع فروش هشت‌ماهه این شرکت نیز به ۱۸ همت رسیده است. نفت پاسارگاد طی عملکرد هشت‌ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴، موفق به ثبت ۱۸.۴ همت درآمد فروش شده است که رشد ۵۷ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل را تأیید می‌کند. صادرات ۸ ماهه بزرگترین تولیدکننده قیر خاورمیانه به رقم ۱۴.۶همت رسیده است که یک رکورد درخشان محسوب می‌گردد.

شایان ذکر است؛ شرکت نفت پاسارگاد با صادرات بیش از ۹۵ هزار تن از محصولات خود در آبان ماه سال ۱۴۰۴ علاوه بر افزایش ۱۴۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، توانست میزان فروش صادراتی خود را به بیش از ۵۰۵ هزار تن در مدت ۸ ماهه سال ۱۴۰۴ برساند. این مقدار در مقایسه با مدت مشابه در ۴ سال اخیر بی سابقه بوده است.

با نگاهی به آمار رسمی ثبت شده در کدال، شاهد روند صعودی فروش صادراتی و ثبت رکورد های جدید در این حوزه هستیم که این امر نشانگر عزم جدی نفت پاسارگاد در راستای حضور در بازارهای صادراتی و تمرکز بر افزایش سهم بازار می باشد، و این شرایط نویدبخش روزهای پرفروغ برای بزرگ ترین تولید کننده قیر کشور و منطقه است.