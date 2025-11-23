بازگشت قدرت صادراتی نفت پاسارگاد با ثبت رکورد جدید

به گزارش ایلنا از روابط عمومی و امور بین الملل، شرکت نفت پاسارگاد با صادرات بیش از ۹۵ هزار تن از محصولات خود در آبان ماه سال ۱۴۰۴ علاوه بر افزایش ۱۴۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، مطابق با وعده مدیرعامل این شرکت مبنی بر شکستن رکورد صادرات تا پایان آبان ماه، توانست میزان فروش صادراتی خود را به بیش از ۵۰۵ هزار تن در مدت ۸ ماهه سال ۱۴۰۴ برساند. این مقدار در مقایسه با مدت مشابه در ۴ سال اخیر بی سابقه بوده است.

افزایش ۳۶۴ درصدی فروش صادراتی از مجتمع اراک و ۱۶ درصدی میزان صادرات از مجتمع آبادان این شرکت در مدت مشابه نسبت به سال گذشته و همچنین پوشش ۱۹۰ درصدی بودجه صادرات از مجتمع تبریز در آبان ماه تاثیر بسزایی در ثبت این رکورد داشته است.

افزایش تولید قیر در بسته بندی بشکه از ۱۲ هزار تن به ۲۰ هزار تن و همچنین بسته بندی جامبوبگ از ۴ هزار تن به ۶ هزار تن نسبت به سال گذشته و از طرفی شروع تولید در بسته بندی فلکسی تانک در مجتمع بندرعباس از دیگر دستاوردهای این شرکت در ۸ ماهه سال جاری می باشد. شروع مجدد خط پرکنی بسته بندی های بشکه و جامبوبگ در مجتمع تهران جهت صادرات به کشورهای همسایه بعد از مدت ها نشان از راهبرد صحیح صادرات این شرکت دارد.

همچنین افزایش عرضه و تحقق فروش های ارزی این شرکت در بورس کالا و از طرفی تنوع بیشتر مقاصد صادراتی شرکت نسبت به سنوات گذشته ضمن حفظ روند صعودی صادرات و بازگشت قدرت صادرات شرکت، منجر به افزایش سرعت بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور می گردد.

این دستاوردها علی رغم چالش های سال جاری نظیر کاهش میزان خوراک تولیدی پالایشگاه های کشور، جنگ تحمیلی، تشدید تحریم ها، مکانیسم ماشه و ... بدست آمده است و پیش بینی می شود با این روند در ماه های آتی شاهد رکوردهای جدیدی خواهیم بود.

