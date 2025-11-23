به گزارش روابط عمومی و امور بین‌المللی شرکت نفت پاسارگاد، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی تاپیکو، روح‌اله شهیدی پور، مدیرعامل هلدینگ سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو) در نشست مدیران روابط عمومی شرکت‌های تابعه که با حضور مدیران ارشد هلدینگ در ساختمان مرکزی این شرکت برگزار شد، ضمن تشریح کلیات استراتژی 10 گانه جدید تاپیکو در مسیر رشد و توسعه این هلدینگ، گفت: «معاونت برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری تاپیکو در چارچوب سند استراتژی شستا که اخیرا ابلاغ شده، موظف به تدوین استراتژی جدید این هلدینگ شده است.»

وی توضیح داد: «در دورانی که در معاونت برنامه‌ریزی راهبردی و سرمایه‌گذاری شستا حضور داشتم، سند استراتژی شرکت سرمایه‌گذاری تآمین اجتماعی تهیه و تدوین شد ولی این سند اخیرا به هلدینگ‌های زیرمجموعه از جمله تاپیکو ابلاغ شده است.»

تکمیل هیات مدیره‌ شرکت‌های تابعه و ساماندهی انتصابات مدیریتی

مدیرعامل تاپیکو با بیان اینکه نخستین محور استراتژی جدید تاپیکو را موضوع خیلی مهم «تکمیل هیات مدیره‌ شرکت‌های تابعه و ساماندهی انتصابات مدیریتی» عنوان و تصریح کرد: «فاز اول انتصابات بعد از استقرار تیم جدید مدیریتی با تمرکز بر تخصص‌گرایی و شایسته سالاری به اتمام رسید.»

تمرکز بر درآمدزایی و سودآوری شرکت‌های تابعه

شهیدی‌پور با اشاره به تمرکز بر درآمدزایی و سودآوری شرکت‌های تابعه به عنوان محور دوم استرتژی جدید تاپیکو، تصریح کرد: «سود خالص مهمترین شاخص برای ارزیابی عملکرد شرکت‌ها محسوب می‌شود. برهمین اساس، برای عملکرد دقیق و بهتر تمام مدیران شرکت‌های تابعه یک توافق‌ نامه عملکردی تهیه شده که براساس آن، مدیران ارشد موظف به اولویت‌ دهی و حرکت به سمت افزایش درآمد و سوددهی شرکت‌های گروه می‌شوند.»

ارتقای صادرات و بین‌المللی‌ سازی شرکت‌های تابعه

وی محور سوم استراتژی جدید تاپیکو را ارتقای صادرات و بین‌المللی‌ سازی شرکت‌های تابعه اعلام کرد و گفت: «در شرایط خاص کشور، ایجاد هر یک دلار درآمد ارزی علاوه بر به حرکت درآوردن چرخه تولید و تامین ارز واردات، به اقتصاد کشور نیز کمک خواهد کرد.»

نوآوری و توسعه محصول جدید

مدیرعامل تاپیکو با بیان اینکه «نوآوری و توسعه محصول جدید» محور چهارم استراتژی جدید این هلدینگ خواهد بود، اظهارداشت: «شرکت‌های تابعه باید برنامه و اقدام مشخص برای این موضوع خیلی مهم داشته باشند.»

تکمیل پروژه‌های توسعه‌ای

شهیدی‌پور محور پنجم استراتژی جدید تاپیکو را «تکمیل پروژه‌های توسعه‌ای» اعلام کرد و گفت:« در بین 20 پروژه اولویت‌دار شستا، 8 پروژه استراتژیک به این هلدینگ اختصاص دارد که امیدواریم با حمایت‌های ویژه و تامین مالی به موقع، این پروژه‌ها به سرانجام برسند.»

افزایش شفافیت از طریق عرضه محصولات در بورس کالا

مدیرعامل تاپیکو با اشاره به «افزایش شفافیت از طریق عرضه محصولات در بورس کالا» به عنوان محور ششم استراتژی جدید این هلدینگ، تصریح کرد: «تک تک شرکت‌های تابعه تولیدی در راستای شفافیت عملکرد باید محصولات خود را در بورس کالا عرضه کنند.»

اصلاح پرتفوی و ارتقای رضایت نیروی انسانی

وی ارتقای رضایت نیروی انسانی در سطح هلدینگ و شرکت‌های تابعه در مسیر توسعه و تعالی را محور هفتم استراتژی جدید تاپیکو عنوان و خاطرنشان کرد: «اصلاح پرتفوی و واگذاری شرکت‌های تابعه؛ محور هشتم استراتژی جدید این هلدینگ است. در این راستا، تکمیل زنجیره تأمین مبنای اصلاح پرتفوی و واگذاری‌ها خواهد بود.»

مولدسازی دارایی‌های غیر مولد

مدیرعامل تاپیکو با اشاره به مولدسازی دارایی‌های غیرمولد به عنوان محور نهم استراتژی جدید این هلدینگ، گفت: «درآمد حاصل از این محل صرف پروژه‌های توسعه‌ای خواهد شد.»

اتحاد استراتژیک بین خانوده بزرگ شستا و تاپیکو

شهیدی‌پور با بیان اینکه محور دهم استراتژی جدید تاپیکو تقویت برند شستا، تاپیکو و شرکت‌های تابعه است، اظهارداشت: «مدیران روابط عمومی نقش برجسته‌ای در تحقق این محور خواهند داشت. برهمین اساس، با تقویت هم‌افزایی و اتحاد استراتژیک بین خانوده بزرگ شستا و تاپیکو قطعا در این مسیر موفق خواهیم شد.»

در پایان این نشست مدیر روابط عمومی، برند و مسئولیت اجتماعی هلدینگ تاپیکو نیز ضمن تشریح سیاست‌های جدید این حوزه در دوره جدید مدیریتی، خواستار تعامل، همدلی و هم افزایی مدیران برای پیشبرد امور شد.

سید مهدی مدنی همچنین شاخص‌های گزارش دهی شرکت‌های تابعه به ستاد تاپیکو را شفافیت، تخصص گرایی، معرفی محصولات، روند پیشرفت اجرای طرح‌های توسعه ای و افزایش سودآوری اعلام و بر ضرورت تهیه گزارش‌های خبری و تصویری، موشن گرافی، اینفوگرافی و … در این باره تاکید کرد.

لازم به ذکر است؛ در این نشست مدیران روابط عمومی شرکت‌های تابعه به تشریح مسائل و دیدگاه‌های خود در راستای افزایش کارآمدی و بهبود روندهای مجموعه خود پرداختند.