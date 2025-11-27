پرداختی صندوق نفت؛ ۸ ماه ۶۰ درصد بیشتر

به گزارش ایلنا، حسین زاده رئیس سابق کمیته نفت و گاز مجلس شورای اسلامی گفت: «یکی از مسائل جدی بازنشستگان نفتی، تعهدات شرکت‌های واگذار شده است که در کنار پیگیری از طریق شرکت‌های مادر و کارفرمایان اصلی، با راه‌حل اساسی که از مسیر قانون می گذرد قابل رفع خواهد بود و این موضوع را از مسیر قوه مقننه دنبال می‌کنیم.»

وی افزود: «در حوزه مسکن بازنشستگان نیز مذاکرات گسترده‌ای با انبوه‌سازان و دستگاه‌های مختلف انجام شده تا امکان تأمین مسکن یا ارائه تسهیلات مناسب فراهم شود. در همین راستا تفاهم‌نامه‌ای معتبر امضا شده که هدف آن استفاده از ظرفیت‌های صندوق برای حل بخشی از مشکلات مسکن بازنشستگان و ایجاد خدمات پایدار در این حوزه است.»

مسئول سابق دفتر بین‌المللی نفت ایران (نیکو) افزود: «برای تنوع‌بخشی به سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌ها باید از ظرفیت‌های بین‌المللی استفاده شود؛ تجربه‌ای که در حوزه نفت شکل گرفته و اکنون در صندوق‌ها به کار گرفته شده است. بنابراین، نخستین قرارداد بین المللی تاریخ صندوق ها منعقد شده است. »

وی افزود: «در کنار اقدامات مالی، صندوق‌های بازنشستگی نفت با انعقاد تفاهم‌نامه‌هایی برای اعطای وام رفاهی ۳۰۰ میلیون تومانی با سود ۴ درصد و همچنین وام خرید ۱۵۰ میلیون تومانی با اعتبار ۱۵ هزار میلیارد تومان از طریق دو بانک کشور، گام‌های عملی در حمایت از بازنشستگان برداشته است. همچنین توسعه خدمات رفاهی در چهارگوشه کشور در دستور کار قرار گرفته تا بازنشستگان صنعت نفت بتوانند از امکانات متنوع و گسترده‌تری بهره‌مند شوند.»

وی که ۲۵ سال از سوابق خود را در مناطق عملیاتی و ستادی نفت گذرانده است، تأکید کرد: «به دلیل سختی کار در جنوب و سایر نقاط کشور، تقویت سبد معیشت بازنشستگان ضروری است چرا که شاغلان کنونی نگاهشان به شرایط بازنشستگی است.»

انتهای پیام/