مدیرعامل پتروشیمی جم:

تحقق بهره‌وری پایدار با اتکای به دانش فنی و مسئولیت زیست‌محیطی

در یکی از مهم‌ترین طرح‌های تحول فرایندی صنعت پتروشیمی کشور، پتروشیمی جم با اجرای پروژه‌ی اصلاح بخش گرم واحد الفین توانست ضمن کاهش چشمگیر گرفتگی تجهیزات و پساب‌های صنعتی، الگوی تازه‌ای از مدیریت داده‌محور و توسعه‌ی پایدار را به نمایش بگذارد. این موفقیت به گفته‌ی مدیرعامل شرکت، نتیجه‌ی اتصال مؤثر میان پژوهش، مهندسی و عملیات و نماد بلوغ علمی و صنعتی در مسیر بومی‌سازی فناوری‌های پیشرفته است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی و امور بین‌الملل شرکت پتروشیمی جم، دکتر امیر اکبری مدیرعامل این شرکت اجرای طرح جامع اصلاح فرایند در بخش گرم واحد الفین را یکی از گام‌های بنیادین در ارتقای بهره‌وری و پایداری تولید دانست و تأکید کرد که این واحد، به‌عنوان قلب تپنده‌ی مجتمع، نقشی مستقیم در ظرفیت عملیاتی و کیفیت محصولات دارد. وی گفت اجرای اصلاحات ساختاری، پاسخی علمی به چالش‌های رسوب‌گذاری و گرفتگی تجهیزات محسوب می‌شود و با نگاهی بلندمدت به پایداری فرایند و کاهش هزینه‌های تولید طراحی شده است.

 

اکبری با اشاره به همکاری نزدیک واحدهای پژوهش و فناوری، مهندسی فرایند و بهره‌برداری افزود: «مطالعات دقیق برای شناخت مکانیزم‌های تشکیل رسوبات و تحلیل نقاط حساس تجهیزاتی انجام شد و پس از مرحله‌ی آزمایشگاهی، اصلاحات فرایندی در مقیاس صنعتی و تحت پایش هوشمند داده‌محور اجرا گردید.» وی نتیجه‌ی این تلاش را کاهش ۶۰ تا ۸۰ درصدی گرفتگی تجهیزات، کاهش حدود ۶۵ درصدی حجم پساب تارواتر و افزایش چشمگیر بازدهی مبدل‌های حرارتی اعلام کرد و آن را نمادی از کارِ دانشی، منضبط و مبتنی بر تحلیل علمی دانست.

مدیرعامل پتروشیمی جم ضمن تشریح چشم‌انداز مدیریتی پروژه، اظهار داشت که موفقیت آن حاصل استقرار الگوی مدیریت مبتنی بر داده و هوش فرایندی است؛ مدلی که بر پایه‌ی سرمایه‌گذاری هدفمند در پژوهش‌های کاربردی و ایجاد حلقه‌ی یکپارچه میان تحقیق، مهندسی و عملیات بنا شده است. به باور وی، این ساختار مدیریتی توانسته نوآوری‌های علمی را به عملکرد اقتصادی و صنعتی ملموس تبدیل کند و اکنون به عنوان الگویی ملی برای سایر شرکت‌های پتروشیمی کشور مطرح است.

اکبری توسعه‌ی صنعتی مسئولانه را محور راهبردی تصمیمات مدیریتی دانست و افزود: «افزایش بهره‌وری برای ما تنها هدف اقتصادی نیست، بلکه مأموریت اخلاقی و زیست‌محیطی شرکت است. هر اصلاح فنی باید به کاهش اثرات محیط‌زیستی و مصرف منابع طبیعی منجر شود، زیرا رشد پایدار بدون تعهد زیست‌محیطی معنا ندارد.»

او همچنین از آغاز روند ثبت پتنت بین‌المللی برای فناوری حاصل از این پروژه خبر داد و گفت این طرح به دلیل نوآوری‌ بالای خود در فهرست نامزدهای جوایز تخصصی صنعت پتروشیمی قرار گرفته است.

در پایان دکتر اکبری ضمن قدردانی از تلاش‌های تیم‌های فنی، تحقیقاتی و مدیریتی، عملکرد موفق واحد الفین را بیانگر توان کارشناسان داخلی و قدرت دانش بومی دانست و تأکید کرد: «این پروژه نماد درک عمیق سازمان از مفهوم پایداری، بهره‌وری و مسئولیت صنعتی است و نشان می‌دهد که با خرد مدیریتی، اتکا به دانش فنی داخلی و نگاهی داده‌محور می‌توان هم‌زمان به پیشرفت صنعتی و حفظ تعهد زیست‌محیطی دست یافت.»

