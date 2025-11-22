اکبری با اشاره به همکاری نزدیک واحدهای پژوهش و فناوری، مهندسی فرایند و بهره‌برداری افزود: «مطالعات دقیق برای شناخت مکانیزم‌های تشکیل رسوبات و تحلیل نقاط حساس تجهیزاتی انجام شد و پس از مرحله‌ی آزمایشگاهی، اصلاحات فرایندی در مقیاس صنعتی و تحت پایش هوشمند داده‌محور اجرا گردید.» وی نتیجه‌ی این تلاش را کاهش ۶۰ تا ۸۰ درصدی گرفتگی تجهیزات، کاهش حدود ۶۵ درصدی حجم پساب تارواتر و افزایش چشمگیر بازدهی مبدل‌های حرارتی اعلام کرد و آن را نمادی از کارِ دانشی، منضبط و مبتنی بر تحلیل علمی دانست.

مدیرعامل پتروشیمی جم ضمن تشریح چشم‌انداز مدیریتی پروژه، اظهار داشت که موفقیت آن حاصل استقرار الگوی مدیریت مبتنی بر داده و هوش فرایندی است؛ مدلی که بر پایه‌ی سرمایه‌گذاری هدفمند در پژوهش‌های کاربردی و ایجاد حلقه‌ی یکپارچه میان تحقیق، مهندسی و عملیات بنا شده است. به باور وی، این ساختار مدیریتی توانسته نوآوری‌های علمی را به عملکرد اقتصادی و صنعتی ملموس تبدیل کند و اکنون به عنوان الگویی ملی برای سایر شرکت‌های پتروشیمی کشور مطرح است.

اکبری توسعه‌ی صنعتی مسئولانه را محور راهبردی تصمیمات مدیریتی دانست و افزود: «افزایش بهره‌وری برای ما تنها هدف اقتصادی نیست، بلکه مأموریت اخلاقی و زیست‌محیطی شرکت است. هر اصلاح فنی باید به کاهش اثرات محیط‌زیستی و مصرف منابع طبیعی منجر شود، زیرا رشد پایدار بدون تعهد زیست‌محیطی معنا ندارد.»

او همچنین از آغاز روند ثبت پتنت بین‌المللی برای فناوری حاصل از این پروژه خبر داد و گفت این طرح به دلیل نوآوری‌ بالای خود در فهرست نامزدهای جوایز تخصصی صنعت پتروشیمی قرار گرفته است.

در پایان دکتر اکبری ضمن قدردانی از تلاش‌های تیم‌های فنی، تحقیقاتی و مدیریتی، عملکرد موفق واحد الفین را بیانگر توان کارشناسان داخلی و قدرت دانش بومی دانست و تأکید کرد: «این پروژه نماد درک عمیق سازمان از مفهوم پایداری، بهره‌وری و مسئولیت صنعتی است و نشان می‌دهد که با خرد مدیریتی، اتکا به دانش فنی داخلی و نگاهی داده‌محور می‌توان هم‌زمان به پیشرفت صنعتی و حفظ تعهد زیست‌محیطی دست یافت.»