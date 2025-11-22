خبرگزاری کار ایران
تحولی شگرف در سیاست های صادراتی شرکت نفت پاسارگاد؛ فروش تمامی محصولات بسته بندی صادراتی به صورت ارزی

به گزارش ایلنا، شرکت نفت پاسارگاد به عنوان بزرگترین و معتبرترین تولید کننده قیر کشور با هدف توسعه صادرات، اطمینان مشتریان از کیفیت و همچنین ساماندهی بازار صادراتی قیر کشور، تمام محصولات صادراتی خود در بسته بندی های بشکه، جامبوبگ و فلکسی تانک را صرفا به صورت ارزی و تحویل FOB به فروش می رساند. این اتفاق مهم علاوه براینکه منجر به افزایش سرعت بازگشت ارز به کشور و احیاء اعتبار قیر صادراتی این شرکت در بازارهای جهانی می¬گردد تنوع در مقاصد صادراتی کشور را به همراه خواهد داشت.

لازم به ذکر است صادرات این محصولات تا پیش از این به صورت ریالی صورت می پذیرفت و شرکت های واسطه نسبت به صادرات آن اقدام می نمودند که علاوه بر ایجاد چالش های زیاد برای اعتبار برند این شرکت و همچنین بازگشت ارز حاصل از صادرات مربوطه موجب کاهش قیمت فروش محصولات صادراتی کشور ناشی از تبدیل شدن این محصول به ابزار تامین نقدینگی شده بود که اکنون با اصلاح این فرآیند و ایجاد تحولی شگرف، محصولات مذکور با کیفیت بالا و قیمت واقعی به دست تاجران اصلی این بازار و مشتریان نهایی در کشورهای مختلف می رسد.

