به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی فن‌آوران،دکتر اشرفی، مدیرکل محیط زیست استان خوزستان، به‌همراه هیأت همراه از مجتمع پتروشیمی فن‌آوران بازدید کرد.

در این بازدید که با حضور دکتر حسین رفیق‌دوست، مدیرعامل شرکت پتروشیمی فن‌آوران، و جمعی از مدیران ارشد شرکت انجام شد، گزارشی از فعالیت‌ها، دستاوردها و برنامه‌های محیط‌زیستی شرکت ارائه گردید.

در جریان این بازدید، پروژه‌های سبز و نوآورانه شرکت از جمله بویلر هیدروژن‌سوز و پروژه جذب و بازیافت دی‌اکسیدکربن (CO₂ Capturing) به عنوان گام‌های مؤثر در مسیر توسعه پایدار و کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

مدیرکل محیط زیست استان خوزستان ضمن تقدیر از اقدامات شرکت پتروشیمی فن‌آوران در زمینه رعایت استانداردهای زیست‌محیطی، بر تداوم همکاری‌های مشترک و توسعه طرح‌های سبز تأکید کرد.

