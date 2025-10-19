تقدیر از مدیرعامل پتروشیمی ایلام به پاس خدمترسانی به زائران حسینی
دبیر شورای عالی مسئولیت اجتماعی صنعت پتروشیمی از مدیرعامل شرکت پتروشیمی ایلام، به پاس اقدامات مؤثر و مشارکت ارزشمند این شرکت در خدمترسانی به زائران اربعین حسینی تقدیر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پتروشیمی ایلام؛ سید محمدباقر اشرفی، دبیر شورای عالی مسئولیت اجتماعی صنعت پتروشیمی از مهندس یوسف شریفی، مدیرعامل این پتروشیمی، به پاس اقدامات مؤثر و مشارکت ارزشمند این شرکت در خدمترسانی به زائران اربعین حسینی تقدیر کرد.
در متن لوح تقدیر آمده است: اربعین حسینی جلوهای از عشق، ایمان و وحدت دلهای عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) است و شرکت پتروشیمی ایلام با درک عمیق از مسئولیت اجتماعی خود، با اجرای برنامههای خدماتی و پشتیبانی در مسیر زائران، سهمی شایسته در این حرکت عظیم ایفا کرده است.
دبیر شورای عالی مسئولیت اجتماعی صنعت پتروشیمی در این مراسم ضمن قدردانی از تلاشهای مجموعه پتروشیمی ایلام گفت: خدمترسانی خالصانه و اثرگذار در ایام اربعین حسینی، نشانه تعهد و همدلی خانواده صنعت پتروشیمی با ارزشهای دینی و مردمی است و مدیران جهادی همچون مهندس شریفی نمونهای بارز از این رویکرد هستند.
در پایان این مراسم، لوح سپاس به امضای دبیر شورای عالی مسئولیت اجتماعی صنعت پتروشیمی به مهندس یوسف شریفی اهدا شد.