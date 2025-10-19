خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تقدیر از مدیرعامل پتروشیمی ایلام به پاس خدمت‌رسانی به زائران حسینی

تقدیر از مدیرعامل پتروشیمی ایلام به پاس خدمت‌رسانی به زائران حسینی
کد خبر : 1702170
لینک کوتاه کپی شد.

دبیر شورای عالی مسئولیت اجتماعی صنعت پتروشیمی از مدیرعامل شرکت پتروشیمی ایلام، به پاس اقدامات مؤثر و مشارکت ارزشمند این شرکت در خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی تقدیر کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پتروشیمی ایلام؛  سید محمدباقر اشرفی، دبیر شورای عالی مسئولیت اجتماعی صنعت پتروشیمی از مهندس یوسف شریفی، مدیرعامل این  پتروشیمی، به پاس اقدامات مؤثر و مشارکت ارزشمند این شرکت در خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی تقدیر کرد.

در متن لوح تقدیر آمده است: اربعین حسینی جلوه‌ای از عشق، ایمان و وحدت دل‌های عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) است و شرکت پتروشیمی ایلام با درک عمیق از مسئولیت اجتماعی خود، با اجرای برنامه‌های خدماتی و پشتیبانی در مسیر زائران، سهمی شایسته در این حرکت عظیم ایفا کرده است.

دبیر شورای عالی مسئولیت اجتماعی صنعت پتروشیمی در این مراسم ضمن قدردانی از تلاش‌های مجموعه پتروشیمی ایلام گفت: خدمت‌رسانی خالصانه و اثرگذار در ایام اربعین حسینی، نشانه تعهد و همدلی خانواده صنعت پتروشیمی با ارزش‌های دینی و مردمی است و مدیران جهادی همچون مهندس شریفی نمونه‌ای بارز از این رویکرد هستند.

در پایان این مراسم، لوح سپاس به امضای دبیر شورای عالی مسئولیت اجتماعی صنعت پتروشیمی به مهندس یوسف شریفی اهدا شد.

تقدیر از مدیرعامل پتروشیمی ایلام به پاس خدمت‌رسانی به زائران حسینی

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ