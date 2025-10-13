خبرگزاری کار ایران
تأکید معاون نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان شستا بر شتاب نوآوری در شرکت نفت ایرانول

تأکید معاون نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان شستا بر شتاب نوآوری در شرکت نفت ایرانول
در ادامه سلسله بازدیدهای «شتابدهی نوآوری» با رویکرد حل چالش ها و مسائل شرکت ها، دکتر نظری، معاون نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان شستا، به‌همراه هیأت همراه با حضور در پالایشگاه روغن‌سازی شرکت نفت ایرانول، از بخش‌های مختلف این مجموعه بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت پروژه‌های تحقیق و توسعه و اقدامات نوآورانه این شرکت قرار گرفت.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ایرانول، در نشست برگزارشده روز یکشنبه ۲۰ مهرماه، دکتر نظری بر ضرورت تقویت همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان و بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان و نیروهای خلاق تأکید کرد و گفت:

شرکت نفت ایرانول می‌تواند با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و تعامل گسترده با شرکت‌های دانش‌بنیان، از طریق نوآوری مستمر و بهره‌گیری از دانش روز، جایگاه خود را در صنعت روانکار کشور و منطقه بیش از پیش ارتقا دهد.

وی با اشاره به شعار راهبردی شستا مبنی بر اینکه "شستا باید هم نوآور و هم بین‌المللی باشد" افزود: مسیر نوآوری بنیان کار ماست. نوآوری باید بستری برای حل مسائل بنیادین و رفع چالش‌های ساختاری در شرکت‌ها باشد. در این مسیر، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و جوانان پژوهشگر و مستعد، بسیار مهم است.

معاون نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان شستا همچنین استفاده از فناوری‌های نوین، از جمله هوش مصنوعی و سامانه‌های زنجیره تأمین را عامل مهمی در افزایش شفافیت، ارتقای بهره‌وری و تقویت برند ایرانول دانست و اظهار داشت: در شرایط کنونی، باید انتخاب کنیم؛ یا تغییر کنیم، یا قربانی تغییرات شویم. ایرانول شرکتی تأثیرگذار و صادرات‌محور است و مایه افتخار کشور به شمار می‌رود.

دکتر نظری در پایان خاطرنشان کرد: با مسیر جدیدی که در شستا و تاپیکو برای حمایت از نوآوری، تحول دیجیتال و بهینه‌سازی انرژی ترسیم شده است، انتظار می‌رود شرکت‌ها با جدیت و پیگیری مستمر موضوع نوآوری را دنبال کنند. 

در ادامه این نشست، مهندس کامیار، سرپرست شرکت نفت ایرانول، گزارشی از پروژه‌های پژوهشی، نوآورانه و برنامه‌های آینده شرکت ارائه کرد و گفت: در ایرانول، نوآوری را راه‌حل اصلی رفع چالش‌ها می‌دانیم و با رویکردی ریسک‌پذیر و آینده‌نگر، به‌دنبال ایجاد تحولی پایدار در فرآیندهای تولید و پژوهش هستیم.

 

