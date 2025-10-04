ثبت پربازدهترین ماه پتروشیمی تبریز با تکیه بر تنوعبخشی و محصولات استراتژیک؛
عملکرد شهریور ۱۴۰۴ پتروشیمی تبریز در بورس کالا
پتروشیمی تبریز در شهریورماه ۱۴۰۴ با عملکردی موفق توانست جایگاه خود را در تالار پتروشیمی بورس کالا تثبیت کند. این شرکت با تنوعبخشی به سبد محصولات شامل پلیاستایرن، پلیاتیلن سنگین دورانی و تزریقی، بنزن، اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) و بوتادین ۱و۳، توانست یکی از ماههای پربازده خود را به ثبت برساند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پتروشیمی تبریز؛ در مجموع، ۲۱ هزار و ۴۵۲ تن محصول از سوی پتروشیمی تبریز به تالار بورس عرضه شد که از این میزان، ۱۷ هزار و ۳۰۹ تن معادل ۸۱ درصد عرضهها به فروش رسید؛ آماری که بیانگر تقاضای پایدار برای محصولات این شرکت است.
پرفروشترین محصول ماه، پلیاتیلن سنگین دورانی گرید 3840UA بود که با ۸ هزار و ۶۰۲ تن عرضه و فروش ۶ هزار و ۸۰۹ تن، ۴۰ درصد از کل عرضهها و ۳۲ درصد از کل فروش ماهانه را در اختیار گرفت. این محصول بهتنهایی ۴۵۰ میلیارد تومان درآمد ایجاد کرد؛ معادل یکسوم کل درآمد ماهانه شرکت.
درآمدزایی در شهریور ماه
مجموع درآمد عملیاتی پتروشیمی تبریز در شهریور به یک هزار و ۳۴۹ میلیارد تومان رسید که نسبت به ماه گذشته رشد ۱۳ درصدی را نشان میدهد. تمرکز بر محصولات استراتژیک، بهویژه پلیاتیلن سنگین دورانی، عامل اصلی این رشد درآمدی بوده است.
کارنامه ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۴
این شرکت در نیمه نخست سال جاری در مجموع ۱۱۹ هزار و ۴۶۵ تن محصول عرضه کرد که از این مقدار، ۹۸ هزار و ۷۲۴ تن (معادل ۸۳ درصد) به فروش رسید. درآمد عملیاتی ششماهه نیز به ۷ هزار و ۷۴۱ میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۲۲ درصدی داشته است؛ رشدی چشمگیر در شرایطی که بازار با نوسانات ارزی، تغییرات بخشنامهای و گاهاً افت تقاضای صنایع پاییندستی روبهرو بوده است.
عملکرد فصلی
مرور فصلی عملکرد نشان میدهد که درآمد پتروشیمی تبریز در تابستان به ۳ هزار و ۸۹۵ میلیارد تومان رسیده است. این رقم در بهار ۳ هزار و ۸۴۶ میلیارد تومان بود. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که روند درآمدزایی شرکت در بازههای سهماهه، مسیر صعودی و پایدار به خود گرفته است.
جمعبندی
دادهها نشان میدهد که پتروشیمی تبریز با اتکاء به سیاست تنوع در عرضه و تمرکز بر محصولات کلیدی توانسته است هم تقاضای داخلی را پاسخ دهد و هم درآمد خود را افزایش دهد. اگر این مسیر در نیمه دوم سال نیز ادامه یابد، این شرکت میتواند به طور فزایندهای جایگاه خود را بهعنوان تأمینکننده داخلی تثبیت کند.