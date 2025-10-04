به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پتروشیمی فن‌آوران، تولید شرکت در شهریورماه ۱۴۰۴ به ۱۰۵.۴۹۴ تن رسیده است که این میزان تولید نسبت به شهریورماه سال گذشته تنها با تغییر اندکی همراه بوده است و پایداری در تولید را نشان می‌دهد.

همچنین درآمد عملیاتی شفن در شهریورماه سال جاری به ۱۷,۶۲۲,۶۵۳ میلیون ریال رسیده است که این رقم نسبت به مردادماه (۱۰,۲۶۶,۵۴۴ میلیون ریال) رشد ۷۱.۶ درصدی داشته است و در مقایسه با شهریور سال گذشته (۱۱,۳۵۱,۳۹۳ میلیون ریال) افزایش ۵۵.۲ درصدی را ثبت کرده است.

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ۱۴۰۴ نیز مجموع درآمد شرکت به ۷۷,۴۱۹,۹۹۲ میلیون ریال رسیده است؛ رقمی که نسبت به دوره مشابه سال گذشته (۵۹,۸۱۳,۳۷۲ میلیون ریال) رشد ۲۹.۴ درصدی را نشان می‌دهد.

بر اساس گزارش‌های به دست آمده، سود خالص پتروشیمی فن‌آوران در نیمه نخست سال جاری ۱۳,۹۲۸,۷۷۶ میلیون ریال برآورد می‌شود که این میزان سودآوری در حالی رقم خورده که شرکت حدود ۴۰ روز با توقف تولید در واحد متانول، سنگین‌ترین و بزرگ‌ترین تعمیرات اساسی تاریخ خود را پشت سر گذاشته است و توقف تولید ناشی از جنگ ۱۲ روزه را تجربه کرده است.

با این وجود، «شفن» در همین نیمه سال موفق به تحقق حدود ۵۰ درصد از سود سال گذشته شده است و انتظار می‌رود با ادامه روند رشد تولید، در پایان سال به رکوردهای تازه‌ای در سود و فروش دست یابد.

