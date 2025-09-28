پتروشیمی جم در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی، حفاظت از محیط زیست و حرکت به سوی توسعه پایدار، پروژه استقرار استاندارد بین‌المللی ISO46001:2019 را به منظور مدیریت علمی و سیستماتیک مصرف آب آغاز کرده است؛ پروژه‌ای که تاکنون به پیشرفت ۵۰ درصدی رسیده و این شرکت را در مسیر تبدیل شدن به نخستین پتروشیمی کشور با رویکرد پایدار در مدیریت منابع آبی قرار داده است.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل پتروشیمی جم، اجرای پروژه استقرار استاندارد بین‌المللی ISO46001:2019 در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی، حفاظت از محیط زیست و حرکت به سوی توسعه پایدار، و با هدف مدیریت بهینه مصرف آب، کاهش هدررفت منابع و الگوسازی برای سایر صنایع ملی در پتروشیمی جم کلید خورد. این پروژه با همکاری شرکت مهندسی پردازش ساختارهای باز تهران (OSP) و مشارکت فعال و همه‌جانبه مدیران و متخصصان واحدهای بهینه‌سازی و مدیریت انرژی، محیط زیست و برنامه‌ریزی تلفیقی در حال اجرا است.

گفتنی است: مدت زمان اجرای این پروژه شش ماه پیش‌بینی شده است که با برنامه ریزی های مدون به پیشرفت ۵۰ درصدی رسیده که با اجرایی شدن این پروژه، شرکت پتروشیمی جم را در مسیر تبدیل شدن به نخستین پتروشیمی کشور با رویکرد پایدار در مدیریت منابع آبی قرار می دهد.

شایان ذکر است: استقرار استاندارد ISO46001:2019 برای پتروشیمی جم صرفاً دریافت یک گواهی‌نامه نیست، بلکه تعهدی جدی برای صرفه‌جویی در مصرف آب، حفاظت از محیط زیست و حرکت به سمت صنعتی سبزتر و پایدارتر به شمار می‌رود.

همچنین بر اساس برآوردها، هزینه سالیانه آب مصرفی در پتروشیمی جم حدود ۲ همت است. که با استقرار این استاندارد انتظار می رود حداقل ۵ درصد صرفه‌جویی در مصرف آب محقق شود که معادل حدود ۱۰۰ میلیارد تومان در سال است. این صرفه‌جویی علاوه بر کاهش چشمگیر هزینه‌ها، نشان‌دهنده عزم جدی مدیریت پتروشیمی جم در مسیر مدیریت علمی و سیستماتیک منابع آبی و الگوسازی برای سایر صنایع کشور است.

پتروشیمی جم با اجرای این پروژه، گامی مهم در راستای تحقق اهداف کلان خود در حوزه مدیریت پایدار منابع، حفاظت از محیط زیست و ارتقای جایگاه صنعت پتروشیمی ایران در مسیر توسعه پایدار برداشته است.