تأمین خوراک پایدار پتروشیمی ایلام و ارغوان گستر با حفر و تکمیل ۵ حلقه چاه در‌ تنگ بیجار

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پتروشیمی ایلام؛ شریفی با اشاره به پیگیری‌های صورت گرفته توسط‌ پتروشیمی ایلام و پترول گفت: با بهره‌برداری از این چاه‌ها تا ۷۵ درصد خوراک مورد نیاز مجتمع تأمین می‌شود.

وی افزود: با تزریق خوراک از این چاه‌ها، بخش عمده‌ای از نیاز خوراکی شرکت ارغوان گستر نیز تأمین خواهد شد.

مدیرعامل پتروشیمی ایلام همچنین با اشاره به پایان موفق عملیات اورهال مجتمع گفت: پس از این تعمیرات اساسی، مسیر تولید در شرکت با قدرت بیشتری ادامه خواهد یافت و تأمین پایدار خوراک، کلید تداوم تولید و افزایش ظرفیت در سال‌های آینده خواهد بود.

وی از امضای تفاهم‌نامه‌های همکاری با شرکت‌های پالایش گاز بیدبلند، بوعلی و نوری برای تامین خوراک خبر داد و افزود: این تفاهم‌نامه‌ها به‌زودی به قراردادهای اجرایی تبدیل می‌شوند و زمینه‌ساز توسعه همکاری‌های راهبردی و ارتقای جایگاه پتروشیمی ایلام در صنعت پتروشیمی کشور خواهند بود.

