خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تأمین خوراک پایدار پتروشیمی ایلام و ارغوان گستر با حفر و تکمیل ۵ حلقه چاه در‌ تنگ بیجار

تأمین خوراک پایدار پتروشیمی ایلام و ارغوان گستر با حفر و تکمیل ۵ حلقه چاه در‌ تنگ بیجار
کد خبر : 1693685
لینک کوتاه کپی شد.

یوسف شریفی، مدیرعامل شرکت پتروشیمی ایلام از پایان عملیات تکمیل حفاری ۳ حلقه چاه در منطقه تنگ بیجار تا پایان سال و آغاز حفر ۲ حلقه چاه با هدف تأمین پایدار خوراک این مجتمع و پتروشیمی ارغوان‌گستر خبر داد.

 

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پتروشیمی ایلام؛ شریفی با اشاره به پیگیری‌های صورت گرفته توسط‌ پتروشیمی ایلام و پترول گفت: با بهره‌برداری از این چاه‌ها تا ۷۵ درصد خوراک مورد نیاز مجتمع تأمین می‌شود.

وی افزود: با تزریق خوراک از این چاه‌ها، بخش عمده‌ای از نیاز خوراکی شرکت ارغوان گستر نیز تأمین خواهد شد.

مدیرعامل پتروشیمی ایلام همچنین با اشاره به پایان موفق عملیات اورهال مجتمع گفت: پس از این تعمیرات اساسی، مسیر تولید در شرکت با قدرت بیشتری ادامه خواهد یافت و تأمین پایدار خوراک، کلید تداوم تولید و افزایش ظرفیت در سال‌های آینده خواهد بود.

وی از امضای تفاهم‌نامه‌های همکاری با شرکت‌های پالایش گاز بیدبلند، بوعلی و نوری برای تامین خوراک خبر داد و افزود: این تفاهم‌نامه‌ها به‌زودی به قراردادهای اجرایی تبدیل می‌شوند و زمینه‌ساز توسعه همکاری‌های راهبردی و ارتقای جایگاه پتروشیمی ایلام در صنعت پتروشیمی کشور خواهند بود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی