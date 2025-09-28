افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی نفت ایرانول از محل سود انباشته

به گزارش ایلنا از ایرانول، مجمع عمومی فوق‌العاده این شرکت که روز یکشنبه ۶ مهرماه در سالن همایش‌های نفت پاسارگاد برگزار شد، افزایش سرمایه در راستای اصلاح ساختار مالی و بدون خروج وجه نقد به تصویب رسید. منابع حاصل از این اقدام، امکان سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه‌ای و پروژه‌های جدید ایرانول را فراهم خواهد کرد.

اهداف این افزایش سرمایه شامل حفظ سرمایه در گردش، جلوگیری از خروج نقدینگی و جبران هزینه‌های سرمایه‌ای عنوان شده است. چنین اقدامی ضمن تقویت توان مالی شرکت، مسیر رشد و توسعه پایدار ایرانول را هموار کرده و در جهت صیانت از حقوق سهامداران و ذی‌نفعان گرامی صورت گرفته است.

همچنین در این مجمع، با تصویب اصلاح اساسنامه و افزودن عنوان «فعالیت‌های آزمایشگاهی»، دامنه فعالیت‌های شرکت گسترش یافت.

این تصمیم راهبردی، آغازگر فصلی نو در رشد مستمر ایرانول بوده و چشم‌انداز روشن‌تری را برای آینده سهامداران ترسیم می‌کند.

