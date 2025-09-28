خبر خوش برای سهامداران شرانل؛
افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی نفت ایرانول از محل سود انباشته
شرکت نفت ایرانول با تصویب مجمع عمومی فوقالعاده، افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی خود را از محل سود انباشته اعلام کرد. بر اساس این مصوبه، سرمایه شرکت از ۲,۰۰۰ میلیارد ریال به ۶,۰۰۰ میلیارد ریال افزایش یافت.
به گزارش ایلنا از ایرانول، مجمع عمومی فوقالعاده این شرکت که روز یکشنبه ۶ مهرماه در سالن همایشهای نفت پاسارگاد برگزار شد، افزایش سرمایه در راستای اصلاح ساختار مالی و بدون خروج وجه نقد به تصویب رسید. منابع حاصل از این اقدام، امکان سرمایهگذاری در طرحهای توسعهای و پروژههای جدید ایرانول را فراهم خواهد کرد.
اهداف این افزایش سرمایه شامل حفظ سرمایه در گردش، جلوگیری از خروج نقدینگی و جبران هزینههای سرمایهای عنوان شده است. چنین اقدامی ضمن تقویت توان مالی شرکت، مسیر رشد و توسعه پایدار ایرانول را هموار کرده و در جهت صیانت از حقوق سهامداران و ذینفعان گرامی صورت گرفته است.
همچنین در این مجمع، با تصویب اصلاح اساسنامه و افزودن عنوان «فعالیتهای آزمایشگاهی»، دامنه فعالیتهای شرکت گسترش یافت.
این تصمیم راهبردی، آغازگر فصلی نو در رشد مستمر ایرانول بوده و چشمانداز روشنتری را برای آینده سهامداران ترسیم میکند.