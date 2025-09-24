به گزارش ایلنا، نوروزی مصیر با مدرک دکترای مکانیک و دکترای حرفه‌ای مدیریت عالی از مدیران با سابقه در صنعت نفت و گاز کشور محسوب می‌شود که معاون برنامه ریزى و دارایى فیزیکى شرکت ملى گاز ایران، عضویت در هیئت مدیره شرکت انتقال گاز ایران، نماینده تام الاختیار شرکت ملى گاز ایران در مجلس شوراى اسلامى، عضویت در هیئت مذاکره کننده گازی ایران با کشورهاى پاکستان و چین ، مشاور ویژه معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی ایران، عضویت در شوراى تجارى سازى شرکت انتقال گاز ایران، عضو کارگروه ارزیابى مشاوران وزارت نفت بخشی از سوابق کاری وی بوده‌است.

