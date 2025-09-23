مدیرعامل تاپیکو منصوب شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی فن آوران؛ شهیدی‌پور دانش‌آموخته مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی شریف، کارشناسی‌ارشد مدیریت MBA از دانشگاه صنعتی شریف و دکتری تخصصی مدیریت Ph.D با گرایش سیاستگذاری علم و فناوری از دانشگاه تهران است.

وی پیش‌تر معاون برنامه‌ریزی راهبردی و سرمایه‌گذاری شستا بوده و بیش از ۲۲ سال سابقه مدیریتی در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و شیمیایی دارد و علاوه بر تألیف مقالات و کتب تخصصی، اجرای ده‌ها طرح پژوهشی و مطالعاتی در این حوزه نیز در کارنامه علمی وی ثبت شده است.

از جمله سوابق مدیریتی شهیدی‌پور می‌توان به معاونت برنامه‌ریزی راهبردی و سرمایه‌گذاری شستا، مدیرکلی برنامه و بودجه و ارزیابی عملکرد شهرداری تهران، مدیرعاملی شرکت مشاوره مدیریت دانش‌پژوهان نوآور، عضویت در هیئت مدیره انجمن شرکت‌های پژوهشی و دانش‌بنیان نفت و گاز و پتروشیمی و همچنین مسئولیت‌های متعدد در حوزه برنامه‌ریزی و توسعه در شرکت‌های دولتی و خصوصی اشاره کرد.

مهمترین ویژگی‌ها و شایستگی‌های مدیریتی شهیدی‌پور که موجب اتفاق نظر تصمیم‌گیرندگان کلیدی در این انتصاب بوده است عبارتند از: تسلط بر استراتژی سطح هلدینگ، توانایی هدایت مجموعه‌ای از شرکت‌های متنوع در چارچوب اهداف کلان، قدرت تصمیم‌گیری و حل مسئله در شرایط پیچیده و پرریسک اقتصادی، مهارت تعامل و شبکه‌سازی مؤثر با بازیگران کلیدی، تجربه در بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری و مدیریت دارایی‌ها و همچنین مهارت رهبری سازمانی و توانمندسازی سرمایه انسانی.

شهیدی‌پور در دوره مدیریت حدوداً یک‌ساله خود در شستا با طراحی و تدوین استراتژی‌های کلان و تمرکز بر سرمایه‌گذاری، واگذاری و بهینه‌سازی پورتفو، مولدسازی دارایی‌ها، اولویت‌بندی پروژه‌های توسعه‌ای و نظام‌مند کردن بودجه‌ریزی، به دستاوردهای مهم و شاخصی دست یافته است.

انتصاب شهیدی‌پور که متولد ۱۳۵۷ اهواز است با توجه به پیشینه مدیریتی، علمی و تخصصی ایشان می‌تواند گامی مهم در جهت تحقق اهداف توسعه‌ای تاپیکو و تقویت جایگاه این هلدینگ در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی کشور باشد.

