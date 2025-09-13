آغاز عملیات اجرایی بزرگترین نیروگاه خورشیدی شرق کشور با سرمایهگذاری گروه صنعتی گلرنگ
آیین آغاز عملیات اجرایی پروژه نیروگاه خورشیدی ۲۰۰ مگاواتی «ثمین مهولات» و پست ۱۳۲ کیلوولت با سرمایهگذاری ۶.۲ همت گروه صنعتی گلرنگ، به عنوان بزرگترین پروژه تولید انرژی پاک در شرق کشور، روز چهارشنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۴ در شهرستان مهولات استان خراسان رضوی برگزار شد.
این مراسم با حضور عباس علیآبادی، وزیر نیرو؛ مسعود سزاوار ذاکریان، نایبرئیس هیئتمدیره و قائممقام مدیرعامل گروه صنعتی گلرنگ؛ محسن زنگنه، نماینده مردم تربتحیدریه، مهولات و زاوه؛ اعضای هیئتمدیره و مدیرعامل شرکت ثمین انرژی پایدار و جمعی از مسئولان و مقامات استان خراسان رضوی برگزار شد.
وزیر نیرو در این مراسم ضمن تبریک میلاد رسول اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، گلرنگ را مجموعهای خوشنام معرفی کرد و گفت: برای تحقق توسعه پایدار در کشور، فضای حرفهای برای سرمایهگذاری باید جذاب باشد تا بخش خصوصی با تمام توان و انگیزه وارد صحنه شود؛ هدف وزارت نیرو نیز تسهیل شرایط لازم برای جذب سرمایه است.
عباس علیآبادی ضمن تأیید سخنان نایب رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی گلرنگ درباره بهرهوری افزود: کشور ظرفیتهای ارزشمندی دارد و باید به سمت تولید GDP بیشتر با مصرف انرژی کمتر حرکت کرد.
وزیر نیرو با اشاره به اینکه وزارت نیرو و شرکت برق منطقهای استان خراسان رضوی برای تکمیل پروژه ۲۰۰ مگاواتی ثمین مهولات حداکثر همکاری را خواهند داشت، تصریح کرد: مشارکت و همت گروه صنعتی گلرنگ در مسیر توسعه ملی، شایسته تقدیر است و خداقوت میگویم به تمامی کسانی که در جهت بهرهوری بیشتر در کشور تلاش میکنند.
در این مراسم، نایبرئیس هیئتمدیره و قائممقام مدیرعامل گروه صنعتی گلرنگ نیز با اشاره به ناترازی حدود ۱۸ هزار مگاواتی انرژی در کشور گفت: ظرفیت تولید برق جهان از مرز ۳۰ هزار تراوات ساعت گذشته، سهم ایران حدود ۳۹۰ تراوات ساعت است و در بخش انرژی خورشیدی فاصلهای چشمگیر وجود دارد؛ ایران طبق آخرین آمار تنها حدود ۲.۲ گیگاوات ظرفیت نصبشده خورشیدی دارد در حالیکه سهم واقعی کشور به تناسب تولید ناخالص ملی باید حداقل ۸ تا ۱۰ گیگاوات و بر اساس نسبت جمعیت کل دنیا حدود ۲۰ گیگاوات باشد.
سزاوار ذاکریان افزود: از ۳۹۰ تراوات ساعت مصرف انرژی در کشور میتوان ۲۰ درصد آن را ذخیره کرد و ما در گروه صنعتی گلرنگ، آمادگی داریم در صورت همراهی و همکاری دولت، علاوه بر پروژه ۲۰۰ مگاواتی ثمین مهولات، بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ مگاوات صرفهجویی در بخش انرژی ایجاد نماییم و همزمان بهرهوری و راندمان را نیز افزایش دهیم.
قائم مقام مدیرعامل گروه صنعتی گلرنگ با تأکید بر ضرورت برنامهریزی بلندمدت در حوزه انرژی بیان کرد: ناترازیهای کنونی بر اساس مصرف فعلی سنجیده میشود، در حالی که سرمایهگذاریهای گستردهای در بخش صنعت در حال انجام است که آنها نیز در آینده به انرژی نیاز خواهند داشت؛ از این رو علاوه بر تولید مازاد انرژی باید بهرهوری نیز مورد توجه و برنامهریزی قرار گیرد.
سزاوار ذاکریان عنوان کرد: هدفگذاری گروه صنعتی گلرنگ دستیابی به هزار مگاوات انرژی خورشیدی است؛ هدفی که علاوه بر توسعه صنعتی، زمینهساز اشتغال پایدار، بومیسازی فناوری و تقویت تابآوری اقتصاد ملی خواهد بود و پروژه ۲۰۰ مگاواتی ثمین مهولات، نخستین گام عملی گلرنگ در این مسیر است.
نماینده مردم تربتحیدریه، مهولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم با تأکید بر ضرورت رفع موانع موجود گفت: محصولات و خدمات گروه صنعتی گلرنگ، به عنوان مجموعهای خوشنام، همواره مورد استفاده خانوادههای ایرانی بوده و گروه گلرنگ اکنون با اجرای پروژه ثمین مهولات، علاوه بر تأمین بخشی از نیاز برق، نقش مهمی در توسعه کسبوکار در منطقهای تکمحصولی ایفا خواهد کرد.
زنگنه از وزیر نیرو و دستگاههای اجرایی خواست با رفع موانع بهویژه در حوزه خط انتقال و زیرساختها، مسیر اجرای سریعتر پروژه را هموار کنند.
سایر مسئولان استانی نیز در این مراسم با قدردانی از سرمایهگذاری گلرنگ، بر تسهیل زیرساختها، همکاری دستگاهها و حمایت از بخش خصوصی برای اجرای بهموقع این پروژه ملی تأکید کردند.
پروژه نیروگاه خورشیدی ۲۰۰ مگاواتی ثمین مهولات توسط شرکت «ثمین انرژی پایدار» از زیرمجموعههای گروه صنعتی گلرنگ احداث میشود؛ این پروژه با ظرفیت اسمی ۲۰۰ مگاوات، سالانه ۴۳۸ هزار مگاواتساعت برق پاک تولید کرده و با جلوگیری از انتشار بیش از ۲۲۰ هزار تن دیاکسیدکربن و صرفهجویی ۱۱۵ میلیون لیتر سوخت مایع، نقش مؤثری در حفاظت از محیطزیست و ارتقای امنیت انرژی کشور دارد. ایجاد اشتغال پایدار برای صدها نفر نیز از دستاوردهای مهم این پروژه است.
گروه صنعتی گلرنگ بهعنوان یکی از پیشگامان بخش خصوصی در سرمایهگذاریهای زیرساختی کشور، با بیش از ۹۰ سایت تولیدی در ۲۰ صنعت و اشتغالآفرینی برای ۶۵ هزار نفر، اکنون با ورود به حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، گام بلندی در مسیر توسعه پایدار و تنوعبخشی به سبد سرمایهگذاریهای خود برداشته است و پروژه ثمین مهولات را با هدف افزایش سهم انرژیهای نو و کمک به پایداری شبکه برق کشور طراحی و اجرا میکند.