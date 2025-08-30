سرپرست مدیریت ارتباطات شرکت نفت ایرانول منصوب شد
مدیرعامل شرکت نفت ایرانول با صدور حکمی پریشاد احمدی را به عنوان سرپرست مدیریت ارتباطات این شرکت منصوب کرد.
به گزارش ایلنا از ایرانول، احمدی دانشآموخته کارشناسی و کارشناسی ارشد علوم اجتماعی از دانشگاه تهران است و بیش از ۱۴ سال سابقه فعالیت در حوزه رسانه، روابط عمومی و برندینگ دارد.
وی پیش از این، مدیر روابط عمومی گروه مالی صبا تأمین و مدیر روابط عمومی صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان بوده و سابقه فعالیت رسانهای در خبرگزاری ایسنا و روزنامههای جامجم، همشهری و … را نیز در کارنامه خود دارد.
همچنین در مراسمی که به این منظور برگزار شد، از خدمات و تلاشهای ارزنده مهدی محسنی، مدیر روابط عمومی و برندینگ پیشین شرکت نفت ایرانول، در طول دوران مسئولیت ایشان قدردانی و تشکر به عمل آمد.