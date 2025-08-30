خبرگزاری کار ایران
سرپرست مدیریت ارتباطات شرکت نفت ایرانول منصوب شد

کد خبر : 1680073
مدیرعامل شرکت نفت ایرانول با صدور حکمی پریشاد احمدی را به عنوان سرپرست مدیریت ارتباطات این شرکت منصوب کرد.

به گزارش ایلنا از ایرانول، احمدی دانش‌آموخته کارشناسی و کارشناسی ارشد علوم اجتماعی از دانشگاه تهران است و بیش از ۱۴ سال سابقه فعالیت در حوزه رسانه، روابط عمومی و برندینگ دارد.

وی پیش از این، مدیر روابط عمومی گروه مالی صبا تأمین و مدیر روابط عمومی صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان بوده و سابقه فعالیت رسانه‌ای در خبرگزاری ایسنا و روزنامه‌های جام‌جم، همشهری و … را نیز در کارنامه خود دارد.

همچنین در مراسمی که به این منظور برگزار شد، از خدمات و تلاش‌های ارزنده مهدی محسنی، مدیر روابط عمومی و برندینگ پیشین شرکت نفت ایرانول، در طول دوران مسئولیت ایشان قدردانی و تشکر به عمل آمد.

انتهای پیام/
