سرپرست مدیریت ارتباطات شرکت نفت ایرانول منصوب شد

به گزارش ایلنا از ایرانول، احمدی دانش‌آموخته کارشناسی و کارشناسی ارشد علوم اجتماعی از دانشگاه تهران است و بیش از ۱۴ سال سابقه فعالیت در حوزه رسانه، روابط عمومی و برندینگ دارد.

وی پیش از این، مدیر روابط عمومی گروه مالی صبا تأمین و مدیر روابط عمومی صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان بوده و سابقه فعالیت رسانه‌ای در خبرگزاری ایسنا و روزنامه‌های جام‌جم، همشهری و … را نیز در کارنامه خود دارد.

همچنین در مراسمی که به این منظور برگزار شد، از خدمات و تلاش‌های ارزنده مهدی محسنی، مدیر روابط عمومی و برندینگ پیشین شرکت نفت ایرانول، در طول دوران مسئولیت ایشان قدردانی و تشکر به عمل آمد.

