در مراسمی با حضور رییسجمهور و وزیر صمت انجام شد؛
تقدیر از عملکرد مدیر عامل نفت ایرانول و انتخاب به عنوان واحد نمونه سال ۱۴۰۳
در مراسمی با حضور رییس جمهور و وزیر صمت صبح امروز (سه شنبه) از عیسی اسحاقی مدیر عامل شرکت نفت ایرانول به دلیل عملکرد بی نظیر شرکت نفت ایرانول در سال ۱۴۰۳ و انتخاب به عنوان واحد نمونه سال تقدیر شد.
به گزارش ایلنا از شرکت نفت ایرانول، در این مراسم که امروز (سه شنبه) چهارم شهریور ماه با حضور مسعود پزشکیان رییس جمهور و سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در سالن همایشهای صدا و سیما برگزار شد، از عیسی اسحاقی، مدیرعامل شرکت نفت ایرانول، به پاس مدیریت شایسته و اثربخش در دستیابی به این موفقیت بزرگ با اهدا تندیس زرین تجلیل به عمل آمد.
گفتنی است شرکت نفت ایرانول با مدیر عاملی اسحاقی سال گذشته با رشد ۴۸ درصدی درامد ، رشد ۱۳ درصدی مقدار تولید ، رشد ۱۳ درصدی مقدار فروش و رشد ۶۳ درصدی سود و با شکستن رکوردهای تاریخ ایرانول بی نظیرترین سال ایرانول را ثبت کرده بود.