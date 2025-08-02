تبدیل تهدید به فرصت در پتروشیمی جم پیلن

به گزارش ایلنا؛ در پی شکستگی لاین آب شرکت مبین انرژی، یکی از تأمین‌کنندگان اصلی زیرساخت‌ها در منطقه، جریان تولید پتروشیمی جم به‌طور موقت دچار اختلال شد. این حادثه که منجر به خاموشی چندروزه بزرگ‌ترین سایت تولید پلی‌پروپیلن کشور گردید، چالشی جدی در روند عملیات تولیدی شرکت ایجاد کرد.

با این حال، مدیریت هوشمندانه و تصمیم‌گیری سریع تیم اجرایی پتروشیمی جم پیلن، به‌ویژه درایت و راهبری اثربخش مدیریت سازمان، فرصتی کم‌نظیر برای انجام تعمیرات اساسی و اقدامات زیرساختی مهم فراهم کرد.

در مدت زمان شات‌داون اجباری ناشی از این بحران، عملیات تعمیرات اساسی واحدهای عملیاتی کارخانه با دقت، سرعت و برنامه‌ریزی منسجم انجام شد. این اقدام، که در شرایط عادی مستلزم توقف جداگانه واحدها و صرف زمان و هزینه بالا بود، اکنون با استفاده بهینه از زمان توقف اجباری، بدون ایجاد بار اضافی بر روند تولید آینده، محقق گردید.

این نمونه موفق از «تبدیل تهدید به فرصت»، نشان‌دهنده سطح بالای آمادگی و تفکر راهبردی مدیرعامل و تیم مدیریت اجرایی است. همچنین، این اقدام نمایانگر تعهد سازمانی پتروشیمی جم پیلن به صیانت از سرمایه سهام‌داران، به‌ویژه بازنشستگان ارجمند صندوق بازنشستگی کشوری است.

در همین راستا، ظهر روز چهارشنبه، مدیریت ارشد سازمان از واحدهای عملیاتی بازدید کرده و از نزدیک در جریان فرایند تعمیرات و خدمات قرار گرفت. مدیران و پرسنل خدوم شرکت نیز از این فرصت برای ارائه گزارش‌های فنی و تلاش‌های شبانه‌روزی خود در این بحران استفاده کردند.

واحد روابط عمومی پتروشیمی جم پیلن ضمن تقدیر از تلاش شبانه‌روزی کارکنان و مدیران شرکت، این دستاورد را گامی مؤثر در راستای پایداری تولید، ارتقای بهره‌وری و توسعه متوازن در صنعت پتروشیمی کشور می‌داند.

واحد روابط عمومی و امور بین الملل جم پیلن

