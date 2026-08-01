پاسخگویی رئیس اپراتور تلفن همراه سازمان منطقه آزاد کیش در سامانه تلفنی ۱۲۴

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، محمد عزیزی، رئیس اپراتور تلفن همراه سازمان منطقه آزاد کیش، فردا یازدهم مرداد از ساعت ۱۰ تا ۱۱ صبح، از طریق شماره تلفن ۱۲۴ پاسخگوی پرسش‌ها و دغدغه‌های کیشوندان خواهد بود.