پاسخگویی رئیس اپراتور تلفن همراه سازمان منطقه آزاد کیش در سامانه تلفنی ۱۲۴
رئیس اپراتور تلفن همراه سازمان منطقه آزاد کیش، فردا یکشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۵، از طریق سامانه تلفنی ۱۲۴ شنونده و پاسخگوی پرسشها، انتقادات و شکایات کیشوندان در یکشنبههای پاسخگویی است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد کیش، محمد عزیزی، رئیس اپراتور تلفن همراه سازمان منطقه آزاد کیش، فردا یازدهم مرداد از ساعت ۱۰ تا ۱۱ صبح، از طریق شماره تلفن ۱۲۴ پاسخگوی پرسشها و دغدغههای کیشوندان خواهد بود.
کیشوندان و فعالان اقتصادی میتوانند در بازه زمانی تعیینشده، با تماس با سامانه ۱۲۴، مسائل، دیدگاهها و پیشنهادات خود را با رئیس اپراتور تلفن همراه سازمان منطقه آزاد کیش مطرح کنند.