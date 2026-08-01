طنین گامهای زائران دیار کاسپین در جاده بهشت؛
بسیج تمامی ظرفیتهای منطقه برای اعزام زائران اربعین حسینی
معاون فرهنگی، گردشگری و اجتماعی سازمان منطقه آزاد انزلی با تشریح مصوبات اخیر ستاد اربعین این سازمان، از بسیج تمامی ظرفیتهای منطقه برای اعزام و خدمترسانی شایسته به زائران اربعین حسینی خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد انزلی، پونه نیکوی «معاون فرهنگی، گردشگری و اجتماعی سازمان» با اشاره به اهمیت رویداد جهانی و تمدنساز اربعین، اظهار داشت: با توجه به جایگاه ویژه این گردهمایی بزرگ مذهبی، جلسات متعددی با حضور اعضای ستاد اربعین سازمان برگزار شد تا برنامههای حمایتی، پشتیبانی و خدماترسانی منطقه در این حوزه نهایی و عملیاتی شود.
وی با اشاره به حمایت سازمان در اعزام زائران به عتبات عالیات گفت: با هماهنگیهای صورت گرفته، کاروانی متشکل از حدود ۳۰۰ نفر از کارکنان، اهالی و روستاوندان محدوده منطقه آزاد انزلی و همچنین اصحاب رسانه، با ۱۷ دستگاه اتوبوس راهی کربلای معلی شدند.
نیکوی تصریح کرد: در حوزه فرهنگی، اجتماعی و گردشگری، اقدامات گستردهای با تمرکز بر اهالی منطقه صورت پذیرفت که از آن جمله میتوان به انتشار فراخوان عمومی، تبلیغات محیطی، جمعآوری بانک اطلاعاتی و ثبتنام متقاضیان ساکن در محدوده منطقه اشاره کرد، همچنین با هدف ارتقای غنای معنوی این سفر، بستههای فرهنگی ویژهای تهیه و در اختیار زائران قرار گرفته است.
معاون فرهنگی، گردشگری و اجتماعی سازمان خاطرنشان کرد: با تلاشهای حوزه توسعه مدیریت سازمان، هماهنگیهای مالی و پشتیبانی جهت تأمین ناوگان اتوبوسرانی و لجستیک سفر زائران به ثمر رسید.
وی همچنین به نقش کلیدی فعالان بخش خصوصی در این حرکت اشاره کرد و افزود: با پیگیری حوزه معاونت اقتصادی و سرمایهگذاری و از محل مشارکت فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران منطقه، حمایتهای مالی و کالایی جهت تأمین اقلام و تجهیز بیش از ۱۰ موکب فعال استان گیلان در مسیر پیادهروی زائران اربعین در کشور عراق صورت پذیرفته است.
نیکوی همچنین به برگزاری آیین بدرقه زائران اشاره کرد و افزود: پیش از اعزام این کاروان، مراسم بدرقه باشکوهی با حضور معاونین سازمان در تالار استاد ابتهاج ساختمان اداری سازمان برگزار شد و زائران در فضایی معنوی راهی این سفر زیارتی شدند.
معاون فرهنگی، گردشگری و اجتماعی سازمان در پایان یادآور شد: همافزایی همهجانبه معاونتهای سازمان و مشارکت بخش خصوصی در این طرح معنوی، جلوهای از پیوند عمیق هویت بومی و باورهای مذهبی جامعه محلی با اهداف و مسئولیتهای اجتماعی سازمان است و تلاش خواهد شد خدماترسانی به زائران تا پایان بازگشت کاروانها به بهترین شکل ادامه یابد.