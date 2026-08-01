به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری سازمان منطقه آزاد ماکو، حسین ولی‌زاده، دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید منطقه آزاد ماکو، به نمایندگی از سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو در این نشست حضور یافت و مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاری منطقه را مطرح کرد.

بر اساس مصوبات این نشست، مقرر شد موضوع افزایش سهمیه سوخت معادن منطقه آزاد ماکو در شورای معادن استان مطرح و میزان سوخت مورد نیاز این واحدها تأمین شود.

همچنین مصوب شد موضوع تأمین آب مورد نیاز صنایع تبدیلی کشاورزی از محل سهمیه بخش صنعت، به میزان ۱۰۰ هزار مترمکعب، در کمیته تخصصی تخصیص آب استان بررسی و در چارچوب حمایت از بخش تولید، تصمیم‌گیری شود.

در ادامه، اعضای کارگروه با تأمین آب مورد نیاز واحد پرورش دام سبک با ظرفیت ۲ هزار رأس در شهرستان شوط موافقت کردند.

بررسی و رفع موانع پیش روی واحدهای تولیدی و صنعتی و تسهیل روند سرمایه‌گذاری از مهم‌ترین اهداف برگزاری نشست‌های کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به شمار می‌رود.

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