برگزاری همایش پیاده روی خانوادگی جاماندگان اربعین حسینی(ع) با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، مسئولان استانی و شهرستانی در منطقه آزاد ماکو

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد ماکو، این همایش با حضور حسین گروسی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو، امام جمعه شهرستان ماکو، برغمدی معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ماکو، شهلا تاجفر فرماندار شهرستان ماکو، اعضای شورای تأمین شهرستان ، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان، دکتر کرباسی رئیس هیأت ورزش‌های همگانی استان آذربایجان غربی و جمع کثیری از خانواده‌ها و اقشار مختلف مردم برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این برنامه فرهنگی و ورزشی، ضمن گرامیداشت ایام اربعین حسینی و ادای احترام به فرهنگ عاشورا، مسیر تعیین‌شده را با شور و معنویت طی کردند و بار دیگر ارادت خود را به ساحت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) به نمایش گذاشتند.

این همایش با هدف ترویج فرهنگ پیاده‌روی، ارتقای نشاط اجتماعی، تقویت همبستگی خانوادگی و زنده نگه داشتن شعائر حسینی برگزار شد و با استقبال چشمگیر شهروندان و خانواده‌ها همراه بود. سازمان منطقه آزاد ماکو نیز بر استمرار برگزاری برنامه‌های فرهنگی، مذهبی و ورزشی در راستای توسعه سلامت اجتماعی و افزایش مشارکت عمومی تأکید کرد.

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