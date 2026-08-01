خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برگزاری همایش پیاده روی خانوادگی جاماندگان اربعین حسینی(ع) با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، مسئولان استانی و شهرستانی در منطقه آزاد ماکو

برگزاری همایش پیاده روی خانوادگی جاماندگان اربعین حسینی(ع) با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، مسئولان استانی و شهرستانی در منطقه آزاد ماکو
کد خبر : 1820988
لینک کوتاه کپی شد.

همایش بزرگ پیاده‌روی خانوادگی جاماندگان اربعین حسینی(ع) با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، مسئولان استانی و شهرستانی در منطقه آزاد ماکو برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد ماکو، این همایش با حضور حسین گروسی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو، امام جمعه شهرستان ماکو، برغمدی معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ماکو، شهلا تاجفر فرماندار شهرستان ماکو، اعضای شورای تأمین شهرستان ، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان، دکتر کرباسی رئیس هیأت ورزش‌های همگانی استان آذربایجان غربی و جمع کثیری از خانواده‌ها و اقشار مختلف مردم برگزار شد.
شرکت‌کنندگان در این برنامه فرهنگی و ورزشی، ضمن گرامیداشت ایام اربعین حسینی و ادای احترام به فرهنگ عاشورا، مسیر تعیین‌شده را با شور و معنویت طی کردند و بار دیگر ارادت خود را به ساحت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) به نمایش گذاشتند.
این همایش با هدف ترویج فرهنگ پیاده‌روی، ارتقای نشاط اجتماعی، تقویت همبستگی خانوادگی و زنده نگه داشتن شعائر حسینی برگزار شد و با استقبال چشمگیر شهروندان و خانواده‌ها همراه بود. سازمان منطقه آزاد ماکو نیز بر استمرار برگزاری برنامه‌های فرهنگی، مذهبی و ورزشی در راستای توسعه سلامت اجتماعی و افزایش مشارکت عمومی تأکید کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل