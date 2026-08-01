گروسی: منطقه آزاد ماکو میتواند محور توسعه تجارت ایران با آفریقا باشد
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه به بازارهای بینالمللی گفت: سالها از ظرفیتهای اقتصادی کشورهای آفریقایی غافل بودهایم و فرصتهای ارزشمندی را از دست دادهایم، در حالی که امروز این بازار میتواند یکی از مهمترین مقاصد صادراتی ایران باشد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد ماکو، حسین گروسی در نشست مشترک با رئیس اتاق بازرگانی ایران و آفریقا و جمعی از فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع اظهار کرد: سرمایهگذارانی که با وجود تحریمها و مشکلات اقتصادی همچنان در عرصه تولید و تجارت فعالیت میکنند، از نخبگان و سرمایههای ارزشمند کشور هستند و باید از آنان حمایت شود.
وی با اشاره به نقش اقتصاد دادهمحور در جهان امروز افزود: امروز این دادهها و اطلاعات هستند که نقش تعیینکنندهای در رشد اقتصادی ایفا میکنند و باید از این ظرفیت ارزشمند در تصمیمسازی و توسعه تجارت بهره گرفت.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو با تشریح ظرفیتهای طرح جامع توسعه منطقه آزاد ماکو گفت: این طرح با رویکردی آیندهنگر، زیرساختهای لازم برای تبدیل ماکو به یکی از قطبهای مهم تجارت، لجستیک و سرمایهگذاری کشور را فراهم کرده است.
گروسی با اشاره به رقابت جهانی بر سر کریدورهای بینالمللی اظهار داشت: امروز جنگ، جنگ کریدورهاست و منطقه آزاد ماکو به دلیل قرار گرفتن در مسیر کریدور شرق به غرب، از موقعیتی راهبردی برخوردار است که میتواند نقش مهمی در توسعه ترانزیت، حملونقل و تجارت بینالمللی ایفا کند.
وی توسعه زیرساختهای حملونقل، تسهیل تردد کالا و ایجاد هاب لجستیکی را از اولویتهای سازمان منطقه آزاد ماکو برشمرد و افزود: نگاه ما باید فراتر از مرزهای کشور و مبتنی بر تعاملات بینالمللی باشد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو در پایان تأکید کرد: امروز دیگر زمان آزمون و خطا نیست؛ باید با نگاهی جهانی و برنامهریزی دقیق، از ظرفیتهای گسترده بازار کشورهای آفریقایی برای توسعه صادرات، جذب سرمایهگذاری و رونق اقتصاد کشور بهرهبرداری کنیم.