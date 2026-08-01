به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد ماکو، مسعود برهمن در نشست مشترک با حسین گروسی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو، فرماندار شهرستان ماکو و جمعی از فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع، با اشاره به فرصت‌های اقتصادی قاره آفریقا اظهار کرد: کمبود زیرساخت‌ها در بسیاری از کشورهای آفریقایی، فرصت ارزشمندی را برای حضور شرکت‌ها و تولیدکنندگان ایرانی در این بازار فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه آفریقا از ظرفیت‌های کم‌نظیری در حوزه معادن برخوردار است، افزود: این قاره به‌ویژه در حوزه معادن طلا، فرصت‌های سرمایه‌گذاری بسیار مناسبی دارد و طبق مطالعات انجام‌شده، بخش قابل توجهی از منابع معدنی جهان در آفریقا قرار گرفته است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و آفریقا، حوزه سلامت را یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های همکاری با کشورهای آفریقایی عنوان کرد و گفت: صادرات دارو، تجهیزات پزشکی، ساخت بیمارستان، اعزام پزشک، آموزش نیروهای درمانی و پذیرش بیماران از جمله حوزه‌هایی است که تقاضای بالایی در کشورهای آفریقایی دارد.

برهمن با اشاره به استقبال کشورهای آفریقایی از خدمات درمانی اظهار داشت: تنها در سال گذشته ۱۷ هزار شهروند آفریقایی برای دریافت خدمات درمانی به دبی مراجعه کرده‌اند که نشان‌دهنده ظرفیت بالای گردشگری سلامت در این قاره است و ایران می‌تواند سهم قابل توجهی از این بازار را به خود اختصاص دهد.

وی افزود: دو حوزه پزشکی و کشاورزی از مهم‌ترین نیازهای کشورهای آفریقایی است و در کنار آن، در بخش‌های نساجی، پوشاک، دامپروری، صنایع تبدیلی، کشت و صنعت، تولید ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی نیز فرصت‌های بسیار مناسبی برای حضور تولیدکنندگان ایرانی وجود دارد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و آفریقا ادامه داد: کشورهای آفریقایی در حوزه ساخت‌وساز و احداث شهرک‌های مسکونی نیز متقاضی همکاری با شرکت‌های ایرانی هستند و حتی امکان اجرای پروژه‌های عمرانی در ازای دریافت مواد معدنی و طلا نیز وجود دارد.

وی همچنین از خرید قیر ایران توسط کشورهای آفریقایی به عنوان یکی دیگر از ظرفیت‌های توسعه همکاری‌های اقتصادی یاد کرد و افزود: در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان نیز سالانه حدود ۲۴۰ میلیارد دلار گردش مالی در بازار آفریقا وجود دارد که فرصت مناسبی برای شرکت‌های فناور ایرانی به شمار می‌رود.

برهمن با تأکید بر اینکه تولیدکنندگان ایرانی بیش از هر چیز به بازارهای جدید نیاز دارند، گفت: منطقه آزاد ماکو از ظرفیت‌های بسیار بالایی برای حضور در بازارهای آفریقایی برخوردار است و اگر اراده و برنامه‌ریزی لازم وجود داشته باشد، می‌توان سهم قابل توجهی از این بازار بزرگ را در اختیار گرفت.

وی در پایان با اشاره به نقش صادرات در توسعه اقتصادی کشور تصریح کرد: هیچ راهی برای رشد پایدار اقتصاد ایران جز توسعه صادرات وجود ندارد و باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌هایی همچون منطقه آزاد ماکو، مسیر ورود تولیدکنندگان ایرانی به بازارهای بین‌المللی، به‌ویژه آفریقا، بیش از پیش هموار شود.