به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد ماکو، این تفاهم‌نامه با هدف ایجاد چارچوبی منسجم برای توسعه روابط اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری، افزایش صادرات، جذب سرمایه‌گذاران آفریقایی و تقویت حضور فعال منطقه آزاد ماکو در بازارهای قاره آفریقا منعقد شد.

بر اساس این تفاهم‌نامه، دو طرف برای شناسایی و توسعه فرصت‌های تجاری، صادراتی، وارداتی و سرمایه‌گذاری، ایجاد بستر صادرات مجدد، توسعه فعالیت‌های لجستیکی و ترانزیتی، معرفی پروژه‌های سرمایه‌گذاری و تسهیل حضور شرکت‌های ایرانی در پروژه‌های عمرانی، صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی کشورهای آفریقایی همکاری خواهند کرد.

همچنین مقرر شد با تشکیل کمیته راهبری مشترک و ایجاد سازوکاری اجرایی در منطقه آزاد ماکو، برنامه‌ریزی برای پذیرش و اعزام هیأت‌های تجاری، معرفی ظرفیت‌های اقتصادی منطقه، جذب سرمایه‌گذاران، برگزاری نشست‌ها و نمایشگاه‌های تخصصی و توسعه ارتباطات با اتاق‌های بازرگانی و فعالان اقتصادی کشورهای آفریقایی به‌صورت منسجم دنبال شود.

در این تفاهم‌نامه، حوزه‌های همکاری شامل صادرات و واردات کالا، سرمایه‌گذاری مشترک، تولید، لجستیک و ترانزیت، صنایع معدنی، کشاورزی و صنایع غذایی، انرژی، خدمات فنی و مهندسی، فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان، گردشگری، تجارت الکترونیک و تهاتر تجاری تعیین شده است.

این تفاهم‌نامه به مدت سه سال اعتبار دارد و در صورت توافق طرفین قابل تمدید خواهد بود.

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