خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

منطقه آزاد ماکو و اتاق بازرگانی ایران و آفریقا تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند

منطقه آزاد ماکو و اتاق بازرگانی ایران و آفریقا تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند
کد خبر : 1820977
لینک کوتاه کپی شد.

با هدف توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجاری، سرمایه‌گذاری و صادراتی با کشورهای آفریقایی، تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو و اتاق مشترک بازرگانی ایران و آفریقا به امضا رسید.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد ماکو، این تفاهم‌نامه با هدف ایجاد چارچوبی منسجم برای توسعه روابط اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری، افزایش صادرات، جذب سرمایه‌گذاران آفریقایی و تقویت حضور فعال منطقه آزاد ماکو در بازارهای قاره آفریقا منعقد شد.
بر اساس این تفاهم‌نامه، دو طرف برای شناسایی و توسعه فرصت‌های تجاری، صادراتی، وارداتی و سرمایه‌گذاری، ایجاد بستر صادرات مجدد، توسعه فعالیت‌های لجستیکی و ترانزیتی، معرفی پروژه‌های سرمایه‌گذاری و تسهیل حضور شرکت‌های ایرانی در پروژه‌های عمرانی، صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی کشورهای آفریقایی همکاری خواهند کرد.
همچنین مقرر شد با تشکیل کمیته راهبری مشترک و ایجاد سازوکاری اجرایی در منطقه آزاد ماکو، برنامه‌ریزی برای پذیرش و اعزام هیأت‌های تجاری، معرفی ظرفیت‌های اقتصادی منطقه، جذب سرمایه‌گذاران، برگزاری نشست‌ها و نمایشگاه‌های تخصصی و توسعه ارتباطات با اتاق‌های بازرگانی و فعالان اقتصادی کشورهای آفریقایی به‌صورت منسجم دنبال شود.
در این تفاهم‌نامه، حوزه‌های همکاری شامل صادرات و واردات کالا، سرمایه‌گذاری مشترک، تولید، لجستیک و ترانزیت، صنایع معدنی، کشاورزی و صنایع غذایی، انرژی، خدمات فنی و مهندسی، فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان، گردشگری، تجارت الکترونیک و تهاتر تجاری تعیین شده است.
این تفاهم‌نامه به مدت سه سال اعتبار دارد و در صورت توافق طرفین قابل تمدید خواهد بود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل