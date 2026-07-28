در پی استقبال هنرمندان و فعالان صنایعدستی استان گیلان؛
مهلت فراخوان طراحی و تولید آثار هنری با نقش «اسب کاسپین» در منطقه آزاد انزلی تمدید شد
مهلت ارسال آثار به فراخوان طراحی و تولید آثار هنری و صنایعدستی با محوریت «اسب کاسپین» در منطقه آزاد انزلی، با هدف فراهمسازی فرصت بیشتر برای مشارکت هنرمندان و ارائه آثار باکیفیتتر، تمدید شد.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد انزلی، پونه نیکوی، معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان، از تمدید مهلت فراخوان طراحی و تولید آثار هنری و صنایعدستی با محوریت «اسب کاسپین» خبر داد.
وی با اشاره به استقبال گسترده هنرمندان و فعالان صنایعدستی استان گیلان از این فراخوان اظهار کرد: با توجه به درخواستهای مکرر برای فراهم شدن زمان بیشتر جهت خلق آثار هنری باکیفیت، مهلت ارسال آثار تمدید شد تا هنرمندان بتوانند با تمرکز و دقت بیشتر، مؤلفههای هویتی اسب کاسپین را در تولیدات خود بازتاب دهند.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد انزلی با تأکید بر نقش هنر در برندسازی و هویتسازی گفت: هنر یکی از ماندگارترین ابزارها برای انتقال هویت و فرهنگ به جامعه است و صنایعدستی نیز تنها یک کالای تزئینی نیست، بلکه رسانهای بصری برای معرفی میراث طبیعی و فرهنگی منطقه به شمار میرود.
نیکوی افزود: تلاقی هنرهای دستی با نمادهای هویتی منطقه، زمینهساز شکلگیری یک برند اختصاصی و قدرتمند برای منطقه آزاد انزلی در سطح ملی و بینالمللی خواهد بود. به گفته وی، هر اثر هنری که در فضای گردشگری یا زندگی روزمره مردم قرار میگیرد، به سفیری برای معرفی اصالت و هویت منطقه تبدیل میشود.
وی همچنین با اشاره به برنامههای پیشرو در حوزه فرهنگی و گردشگری اظهار داشت: نمایش آثار منتخب این فراخوان در فاز گردشگری و همزمان با رونمایی از مجسمههای اسبهای دونده، جلوهای از پیوند هنر، هویت، دریا و گردشگری را به نمایش خواهد گذاشت.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد انزلی در پایان ضمن دعوت از هنرمندان خلاق برای مشارکت در این رویداد، ابراز امیدواری کرد که این فراخوان زمینهساز تحولی نو در تولید آثار هنری با محوریت دریای کاسپین و یکی از نمادهای ملی و بومی گیلان باشد.
گفتنی است هنرمندان میتوانند آثار خود را با الهام از طرح اسب کاسپین، به همراه مشخصات فردی، تا تاریخ ۲۵ مرداد از طریق پیامرسان «بله» به شماره ۰۹۱۱۳۶۱۲۰۶۷ ارسال کنند. به پنج اثر برگزیده نیز مبلغ ۵ میلیون تومان اهدا خواهد شد.