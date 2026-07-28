به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد انزلی ؛ ماهنامه طلوع کاسپین که کاری از مدیریت روابط عمومی و امور بین‌الملل این سازمان است، در شماره دوم به گفت‌وگو با اسماعیل محمدی‌خواه؛ معاون توسعه مدیریت سازمان، پرداخته تا اقدامات و برنامه‌های این حوزه را بررسی کند که در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید:

مهم‌ترین وظیفه معاونت توسعه مدیریت کدام است؟

یکی از مهم‌ترین وظایف معاونت توسعه مدیریت، توانمندسازی سرمایه انسانی سازمان است تا کارکنان بتوانند مأموریت‌های محوله را با کیفیت و اثربخشی بیشتری انجام دهند. این هدف از طریق برگزاری آموزش‌های هدفمند و با مشارکت فعال کارکنان دنبال می‌شود و علاوه بر ارتقای دانش و مهارت، گذراندن برخی از این دوره‌ها در فرآیند ارتقای شغلی و انتصاب برخی پست‌های سازمانی نیز به‌عنوان پیش‌شرط در نظر گرفته شده است.

اقدامات سازمان در حوزه آموزش و توانمندسازی کارکنان چه بوده است؟ در سال جاری چه تعداد دوره آموزشی برای کارکنان برگزار شده و مهم‌ترین محورها و نتایج آن چه بوده است؟

در سال جاری تاکنون برای ۱۲ بخش سازمان، دوره‌های آموزشی شغلی و تخصصی برگزار شده که در مجموع ۱۴۲۷ ساعت آموزش را شامل می‌شود، این دوره‌ها بر اساس نیازسنجی‌های تخصصی طراحی و متناسب با نیاز هر واحد، شیوه‌های آموزشی مناسب انتخاب می‌شود.

نتیجه این فرآیند، کاهش خطاها، افزایش مهارت و بهره‌وری کارکنان، بهبود عملکرد سازمان و در نهایت افزایش رضایتمندی ارباب‌رجوع و ذی‌نفعان است. همچنین با توجه به افزایش میانگین سابقه کاری مدیران، موضوع جانشین‌پروری نیز از طریق آموزش و توانمندسازی کارکنان با جدیت در دستور کار قرار دارد.

در رابطه با برگزاری مجمع عمومی و حسابرسی سالانه بفرمایید که چه اهمیتی برای سازمان دارد؟

مجمع عمومی بالاترین رکن تصمیم‌گیری در بررسی عملکرد گذشته و تعیین خط‌مشی‌های آینده سازمان به شمار می‌رود، همان‌گونه که اعضای هیئت‌مدیره برای اداره سازمان تعیین می‌شوند، بازرس قانونی نیز از سوی مجمع عمومی منصوب می‌شود تا عملکرد مالی و مدیریتی سازمان را بر اساس استانداردهای حسابرسی و قوانین مورد ارزیابی قرار دهد و شفافیت، قانون‌گرایی و پاسخگویی هیئت‌مدیره سازمان را تضمین کند.

نتایج حسابرسی سالانه چه ارزیابی‌ای از عملکرد مالی سازمان منطقه آزاد انزلی ارائه کرده است؟

همه مدیران ارشد و کارکنان سازمان در تلاش هستند تا با وجدان کاری بالا، ضوابط ابلاغی را رعایت نمایند و خوشبختانه سازمان منطقه آزاد انزلی در رعایت استانداردها و الزامات قانونی، از مناطق آزاد پیشرو و نوین کشور محسوب می‌شود و برای چند سال متوالی، مجامع عمومی سازمان در نخستین زمان ممکن برگزار شده، صورت‌های مالی به تصویب رسیده و در گزارش‌های سازمان حسابرسی (بازرس قانونی سازمان)، عملکرد هیئت‌مدیره به نحو مطلوب گزارش شده که بهترین نوع گزارش حسابرسی در مورد عملکرد است.

در خصوص عملکرد سال ۱۴۰۴ نیز، هم‌اکنون سازمان حسابرسی در حال رسیدگی به دفاتر مالی سازمان است و پس از نهایی شدن گزارش، برگزاری مجمع عمومی در دستور کار قرار خواهد گرفت؛ منطقه آزاد انزلی در مقایسه با برخی مناطق آزاد قدیمی‌تر، عملکرد بسیار بهتر و درخور توجهی داشته و این دستاوردها نتیجه تلاش و تعهد سرمایه انسانی ارزشمند سازمان است.

قرار است برای نخستین بار در سازمان منطقه آزاد انزلی آزمون استخدامی برگزار شود؟ هدف از برگزاری این آزمون چیست؟

بله، در سال ۱۴۰۵ برای نخستین بار سازمان آزمون استخدامی برگزار خواهد کرد و برگزاری این آزمون در راستای اجرای اصل شایسته‌گزینی و ایجاد فرصت برابر برای جوانانی که متقاضی استخدام در سازمان منطقه آزاد انزلی هستند انجام می‌شود، علاوه بر جذب نیروهای جدید، همکارانی هم که قصد تبدیل وضعیت قراردادی از حالت «قرارداد مدت‌معین یک‌ساله» به «قرارداد مستقیم سازمانی» و یا از «قرارداد شرکتی» به «قرارداد مدت‌معین یک‌ساله» یا «قرارداد مستقیم سازمانی» دارند، می‌بایست در این آزمون شرکت کنند.

چه تعداد نیرو از طریق این آزمون جذب خواهند شد؟

تعداد جذب نیروها بر اساس مجوزها و سقف اعتبارات پیش‌بینی‌شده در بودجه مصوب خواهد بود.

چه اقداماتی برای تضمین شفافیت و عدالت در فرآیند آزمون و استخدام انجام شده است؟

برای تضمین شفافیت، عدالت و سلامت فرآیند آزمون، برنامه‌ریزی شده است که با همکاری مراکز معتبر برگزارکننده آزمون‌های استخدامی کشور برگزار شود تا بهترین و شایسته‌ترین نیروها، با اولویت استفاده از ظرفیت نیروی انسانی بومی، جذب و سرمایه انسانی مورد نیاز سازمان تأمین شود.

ماهنامه «طلوع کاسپین» به همت مدیریت روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، از تیرماه ۱۴۰۵ با رویکردی نوین در حوزه اطلاع‌رسانی، تبیین عملکرد، انعکاس ظرفیت‌ها و معرفی دستاوردهای سازمان منتشر شده است؛ این نشریه با هدف ایجاد ارتباطی مؤثر با فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران، کارکنان و مخاطبان عمومی، تلاش دارد از طریق گفت‌وگوهای تخصصی، گزارش‌های تحلیلی و روایت اقدامات سازمان، تصویری روشن از روند توسعه و آینده‌نگری منطقه آزاد انزلی ارائه کند.

«طلوع کاسپین» بستری برای انعکاس مسیر پیشرفت، ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری، تولید، تجارت، گردشگری و سرمایه انسانی این منطقه است.

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