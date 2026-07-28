خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برگزاری مسابقات انتخابی کشتی آزاد و فرنگی جزیره کیش برای اعزام به رقابت‌های قهرمانی کشور

برگزاری مسابقات انتخابی کشتی آزاد و فرنگی جزیره کیش برای اعزام به رقابت‌های قهرمانی کشور
کد خبر : 1819589
لینک کوتاه کپی شد.

مسابقات انتخابی کشتی آزاد و فرنگی جزیره کیش در رده‌های سنی خردسالان، نونهالان، نوجوانان و جوانان در سالن ورزشی غدیر دهکده المپیک جزیره کیش برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، این رقابت ها با هدف شناسایی استعدادهای برتر در بین کشتی گیران جزیره کیش برگزار شد و درپایان نتایح زیر بدست آمد:

 

در رده خردسالان:

۲۲ کیلوگرم: بنیامین معاف معدنی (اول)، مازیار نیرومند (دوم)، حسام حکیمان (سوم)

۳۰ کیلوگرم: ارمینا (اول)، آرمان قدم‌خیر (دوم)، آرمان کهن‌دوست (سوم)

۳۲ کیلوگرم: ماهور فولادی (اول)، امیرعلی نوروزی کمالی (دوم)

۴۴ کیلوگرم: سیروان همتی (اول)

۴۸ کیلوگرم: محمدطاها عبدی (اول)

رده نونهالان

۳۲ تا ۳۵ کیلوگرم: حمید شیخ‌زاده (اول)

۴۰ کیلوگرم: حسن حکیمان (اول)، سام خوشیاری (دوم)، امیررضا جان‌گوهری (سوم)، مهدی حدادی (چهارم)

۴۴ کیلوگرم: امیرعلی شریفی (اول)، آروین ناظمی (دوم)، حسن بوشهری (سوم)

۴۸ کیلوگرم: ایلیا زندیه (اول)

۵۲ کیلوگرم: پارسا قاسمی (اول)، محبود حسن محتشم (دوم)

۵۷ کیلوگرم: رهام نادری (اول)، میلاد شعبان‌زاده (دوم)

۶۲ کیلوگرم: آرشام جعفری (اول)، مهدیار شاهرخ‌نیا (دوم)

۶۸ کیلوگرم: اوستا فتوحی (اول)

۷۵ کیلوگرم: یاسین عبدالرسولی (اول)

۸۵ کیلوگرم: کیارش رفعتی (اول)

رده نوجوانان

۵۵ کیلوگرم: امیرحسین ذوالفی (اول)، ماهان محبی (دوم)

۶۰ کیلوگرم: حسین خداوندلو (اول)

۷۱ کیلوگرم: معراج مارانی (اول)

۸۰ کیلوگرم: سیدعلی موسوی (اول)

۹۲ کیلوگرم: امیرحسین بوشهری (اول)، امیرعلی خوشیاری (دوم)

رده جوانان

۷۰ کیلوگرم: ابوالفضل شریفی (اول)، پارسا پارسایی (دوم)، علی مهدی‌زاده (سوم)، ماهان عنبرزاده (چهارم)

۷۴ کیلوگرم: آریا ابولپور (اول)، طاها درویش (دوم)

۷۹ کیلوگرم: آرین افروغ (اول)

در آیین اختتامیه نیز از نفرات برتر هر وزن با اهدای مدال و حکم قهرمانی تجلیل شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل