به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، این رقابت ها با هدف شناسایی استعدادهای برتر در بین کشتی گیران جزیره کیش برگزار شد و درپایان نتایح زیر بدست آمد:

در رده خردسالان: ۲۲ کیلوگرم: بنیامین معاف معدنی (اول)، مازیار نیرومند (دوم)، حسام حکیمان (سوم) ۳۰ کیلوگرم: ارمینا (اول)، آرمان قدم‌خیر (دوم)، آرمان کهن‌دوست (سوم) ۳۲ کیلوگرم: ماهور فولادی (اول)، امیرعلی نوروزی کمالی (دوم) ۴۴ کیلوگرم: سیروان همتی (اول) ۴۸ کیلوگرم: محمدطاها عبدی (اول) رده نونهالان ۳۲ تا ۳۵ کیلوگرم: حمید شیخ‌زاده (اول) ۴۰ کیلوگرم: حسن حکیمان (اول)، سام خوشیاری (دوم)، امیررضا جان‌گوهری (سوم)، مهدی حدادی (چهارم) ۴۴ کیلوگرم: امیرعلی شریفی (اول)، آروین ناظمی (دوم)، حسن بوشهری (سوم) ۴۸ کیلوگرم: ایلیا زندیه (اول) ۵۲ کیلوگرم: پارسا قاسمی (اول)، محبود حسن محتشم (دوم) ۵۷ کیلوگرم: رهام نادری (اول)، میلاد شعبان‌زاده (دوم) ۶۲ کیلوگرم: آرشام جعفری (اول)، مهدیار شاهرخ‌نیا (دوم) ۶۸ کیلوگرم: اوستا فتوحی (اول) ۷۵ کیلوگرم: یاسین عبدالرسولی (اول) ۸۵ کیلوگرم: کیارش رفعتی (اول) رده نوجوانان ۵۵ کیلوگرم: امیرحسین ذوالفی (اول)، ماهان محبی (دوم) ۶۰ کیلوگرم: حسین خداوندلو (اول) ۷۱ کیلوگرم: معراج مارانی (اول) ۸۰ کیلوگرم: سیدعلی موسوی (اول) ۹۲ کیلوگرم: امیرحسین بوشهری (اول)، امیرعلی خوشیاری (دوم) رده جوانان ۷۰ کیلوگرم: ابوالفضل شریفی (اول)، پارسا پارسایی (دوم)، علی مهدی‌زاده (سوم)، ماهان عنبرزاده (چهارم) ۷۴ کیلوگرم: آریا ابولپور (اول)، طاها درویش (دوم) ۷۹ کیلوگرم: آرین افروغ (اول) در آیین اختتامیه نیز از نفرات برتر هر وزن با اهدای مدال و حکم قهرمانی تجلیل شد.

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