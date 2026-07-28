برگزاری مسابقات انتخابی کشتی آزاد و فرنگی جزیره کیش برای اعزام به رقابتهای قهرمانی کشور
مسابقات انتخابی کشتی آزاد و فرنگی جزیره کیش در ردههای سنی خردسالان، نونهالان، نوجوانان و جوانان در سالن ورزشی غدیر دهکده المپیک جزیره کیش برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، این رقابت ها با هدف شناسایی استعدادهای برتر در بین کشتی گیران جزیره کیش برگزار شد و درپایان نتایح زیر بدست آمد:
در رده خردسالان:
۲۲ کیلوگرم: بنیامین معاف معدنی (اول)، مازیار نیرومند (دوم)، حسام حکیمان (سوم)
۳۰ کیلوگرم: ارمینا (اول)، آرمان قدمخیر (دوم)، آرمان کهندوست (سوم)
۳۲ کیلوگرم: ماهور فولادی (اول)، امیرعلی نوروزی کمالی (دوم)
۴۴ کیلوگرم: سیروان همتی (اول)
۴۸ کیلوگرم: محمدطاها عبدی (اول)
رده نونهالان
۳۲ تا ۳۵ کیلوگرم: حمید شیخزاده (اول)
۴۰ کیلوگرم: حسن حکیمان (اول)، سام خوشیاری (دوم)، امیررضا جانگوهری (سوم)، مهدی حدادی (چهارم)
۴۴ کیلوگرم: امیرعلی شریفی (اول)، آروین ناظمی (دوم)، حسن بوشهری (سوم)
۴۸ کیلوگرم: ایلیا زندیه (اول)
۵۲ کیلوگرم: پارسا قاسمی (اول)، محبود حسن محتشم (دوم)
۵۷ کیلوگرم: رهام نادری (اول)، میلاد شعبانزاده (دوم)
۶۲ کیلوگرم: آرشام جعفری (اول)، مهدیار شاهرخنیا (دوم)
۶۸ کیلوگرم: اوستا فتوحی (اول)
۷۵ کیلوگرم: یاسین عبدالرسولی (اول)
۸۵ کیلوگرم: کیارش رفعتی (اول)
رده نوجوانان
۵۵ کیلوگرم: امیرحسین ذوالفی (اول)، ماهان محبی (دوم)
۶۰ کیلوگرم: حسین خداوندلو (اول)
۷۱ کیلوگرم: معراج مارانی (اول)
۸۰ کیلوگرم: سیدعلی موسوی (اول)
۹۲ کیلوگرم: امیرحسین بوشهری (اول)، امیرعلی خوشیاری (دوم)
رده جوانان
۷۰ کیلوگرم: ابوالفضل شریفی (اول)، پارسا پارسایی (دوم)، علی مهدیزاده (سوم)، ماهان عنبرزاده (چهارم)
۷۴ کیلوگرم: آریا ابولپور (اول)، طاها درویش (دوم)
۷۹ کیلوگرم: آرین افروغ (اول)
در آیین اختتامیه نیز از نفرات برتر هر وزن با اهدای مدال و حکم قهرمانی تجلیل شد.